さあ2018年もスタート! 国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、サービス内のデータに基づき、2018年1月公開映画の期待度ランキングを発表。まずはTOP10からチェックしてみましょう!

第10位:『ダークタワー』

2,325Clip![1月27日公開]

第9位:『ジオストーム』

2,372Clip![1月19日公開]

第8位:『レディ・ガイ』

2,751Clip![1月6日公開]

第7位:『伊藤くん A to E』

3,302Clip![1月12日公開]

第6位:『デトロイト』

3,340Clip![1月26日公開]

第5位:『5パーセントの奇跡 嘘から始まる素敵な人生』

3,799Clip![1月13日公開]

第4位:『パディントン 2』

4,558Clip![1月19日公開]

第3位:『ルイの9番目の人生』

5,120Clip![1月20日公開]

第2位:『嘘を愛する女』

11,378Clip![1月20日公開]

第1位:『キングスマン:ゴールデン・サークル』

46,092Clip![1月5日公開]

11位以下も注目映画がラインナップ

第11位:『祈りの幕が下りる時』1,951Clip![1月27日公開]

第12位:『ジャコメッティ 最後の肖像』1,347Clip![1月5日公開]

第13位:『ドリス・ヴァン・ノッテン ファブリックと花を愛する男』1,340Clip![1月13日公開]

第14位:『デヴィッド・リンチ:アートライフ』1,231Clip![1月27日公開]

第15位:『嘘八百』1,221Clip![1月5日公開]

第16位:『ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!』1,011Clip![1月12日公開]

第17位:『ライオンは今夜死ぬ』996Clip![1月20日公開]

第18位:『ブリムストーン』987Clip![1月6日公開]

第19位:『悪と仮面のルール』884Clip![1月13日公開]

第20位:『殺人者の記憶法』821Clip![1月27日公開]

期待度ランキングとは

FilmarksのClip!数(ユーザーが観たい映画として登録した数)を集計しランキング化したもの(Clip!は1作品につき1人1件まで)。

※本ランキング及び記事内のClip!数は2018年1月4日時点のものです。

※リバイバル上映作品はランキングの対象外です。

