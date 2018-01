全世界で大ヒットしたサバイバル・アクションの決定版『メイズ・ランナー』シリーズが、遂に完結!待望のシリーズ完結編の邦題が『メイズ・ランナー:最期の迷宮』に決定し、2018年6月の日本公開に向けて早くも予告編が到着した。

巨大迷路から脱出するために、3年もの歳月を費やしたトーマスと仲間たち。だが、謎は深まるばかり。囚われた仲間ミンホを救うため、そして、自分たちが閉じ込められた理由を解明するため、彼らは決死の覚悟で難攻不落の伝説の迷路に逆侵入することを決断する。「よし、行こう」、ミンホと若者たちが囚われている大陸を疾走する列車を追って、ピックアップトラックが大地を駆ける。だが、トーマスたちの前には、完全武装した強大な敵が立ちはだかる。壮絶なバトルが続く中、巨大ヘリコプターによって一車両ごと奪還に成功するのだが…。

本作は、シリーズ全作品の監督をつとめる驚愕のヴィジュアリスト、ウェス・ボール監督のもとに、ハリウッドを担う若き俳優たちが結集。シリーズの顔トーマス役で大ブレイクしたディラン・オブライエン、『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』のヒロインに大抜擢されたカヤ・スコデラリオ、『ラブ・アクチュアリー』の名子役から成長著しいトーマス・ブローディ=サングスター、ミンホ役のキー・ホン・リーらが顔を揃え、メイズの秘密を握る女性エヴァ役のパトリシア・クラークソンが圧巻の存在感を披露する。また、ジェームズ・キャメロンが製作・脚本を手掛ける日本の漫画原作「銃夢」の実写版『アリタ:バトル・エンジェル』のヒロインに抜擢されたローサ・サラザールも要チェックだ。

■『メイズ・ランナー:最期の迷宮』

2018年6月、全国ロードショー

(c) TM and (c) 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. Not for sale or duplication.