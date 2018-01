遠くへ出張や旅行に行くのにペットを同行できない場合、たいていはペットホテルや家族に預けるのではないでしょうか。

アメリカに住むメーガンさんは、週末にニューヨークへ行くことになりました。しかし、我が子のように可愛がっている犬のチャンスを連れて行くことができません。

そこでメーガンさんは、父親に『孫』を預けることにしたのです。

Like what?! 😭😭😭😭💙💙💙 how can one little soul fill my heart with so much love. 🐶 pic.twitter.com/kneLIl5ZfG