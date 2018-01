米時間12月31日、女優 ジェシカ・アルバ (36)と夫で映画プロデューサーのキャッシュ・ウォーレン(38)に第3子となる男児が誕生した。「最高の贈り物とともに、新年を迎えます!!」自身のインスタグラムにそう記し、愛くるしい赤ちゃんの写真を披露したジェシカ・アルバ。予定日よりも数日早い出産となったようだが、大晦日に無事ヘイズ・アルバ・ウォーレンくん(Hayes Alba Warren)が誕生したことを報告した。夫のキャッシュ・ウォーレン氏も誕生したばかりの息子を愛しそうに見つめる写真をインスタグラムに投稿し、「きみのママは強くて素晴らしい女性。彼女を味方に付けた君は最高にラッキーさ」と綴った。自身初めてとなる息子に「人生の始まりとなるこの日、君に誓う。僕は君を愛し大切にするよ。夢と冒険がたくさん詰まった素晴らしい人生を約束しよう」と父親としての決意も明かしている。昨年10月に人気トーク番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』に出演した際、お腹の赤ちゃんは男の子だと公表していたジェシカ。同日のインスタグラムで「甘やかすのが待ち遠しい」「生涯ずっとハグとキス」「もうすぐ3人のママ」などとハッシュタグを付け、男児の誕生を待ちきれない様子だったものだ。また、2人の娘オナーちゃん(Honor、9)とヘイヴンちゃん(Haven、6)の名前が“H”で始まっていることから、息子の名前も同じように“H”で始まるものを考えていると語っていたジェシカ。ファンは「どんな名前に?」と注目していたが、ヘイズくん(Hayes)という名前に落ち着いたようである。娘達も可愛い弟の誕生をとても喜んでおり、早くもメロメロだという。守るべき愛しい存在がまた1人増え、2017年を最高の形で締めくくったジェシカ。2018年は3児のママとして、仕事にプライベートにとますますエネルギッシュな活躍が期待できそうだ。画像は『Jessica Alba 2018年1月1日付Instagram「Hayes Alba Warren 12/31/17 Best gift to ring in the New Year!!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 c.emma)