2018年、年始休暇期間における全国の高速道路における渋滞は、1月2日がピークと予測されています。ほか、1月4日までに各地で10km以上の渋滞が予測される地点はどこでしょうか。

2018年始、高速道路は2日に渋滞

NEXCO3社および道路各社がとりまとめた、2017年末から2018年始における全国高速道路の渋滞予測情報によると、年始は1月2日（火）をピークに、翌3日（水）まで上り、下りともに交通が集中し、東名高速、東北道、関越道で最長35kmの渋滞が見込まれています。



冬場のロングドライブはチェーン規制対策必須。写真はイメージ（画像：photolibrary）。



全国の高速道路における、1月4日（木）までの期間でピーク時10km以上の渋滞が予測されている地点とピーク時渋滞長は以下のとおりです。時間表示は「混雑時間帯／ピーク時間」、距離はピーク時のものです。

東北道（E4）

・1月2日（火）9時〜13時／11時

久喜IC〜館林IC（下り） 羽生PA付近 15km

・1月2日（火）15時〜21時／17時

栃木IC〜加須IC（上り） 加須IC付近 35km

・1月3日（水）15時〜19時／17時

栃木IC〜羽生IC（上り） 羽生PA付近 20km

・1月3日（水）14時〜18時／16時

那須IC〜西那須野塩原IC（上り） 西那須野塩原IC付近 10km

常磐道（E6）

・1月2日（火）11時〜20時／18時

柏IC〜三郷JCT（上り） 三郷JCT付近 10km

・1月2日（火）15時〜19時／17時

つくばJCT〜柏IC（上り） 守谷SA付近 15km

・1月2日（火）15時〜19時／17時

岩間IC〜桜土浦IC（上り） 土浦北IC付近 15km

外環道（C3）

・1月2日（火）10時〜19時／12時

川口中央IC〜和光北IC（内回り） 新倉PA付近 10km

東関東道（E51）

・1月2日（火）15時〜21時／17時

湾岸千葉IC〜湾岸市川IC（上り） 湾岸市川IC付近 10km

・1月2日（火）16時〜20時／18時

成田JCT〜四街道IC（上り） 四街道IC付近 15km

・1月3日（水）15時〜20時／17時

湾岸千葉IC〜湾岸市川IC（上り） 湾岸市川IC付近 10km

・1月3日（水）16時〜20時／18時

酒々井IC〜四街道IC（上り） 四街道IC付近 10km

東名高速（E1）

・1月1日（月）10時〜18時／11時

東名川崎IC〜海老名JCT（下り） 大和トンネル付近 15km

・1月1日（月）12時〜翌0時／16時

大井松田IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 30km

・1月2日（火）8時〜16時／10時

東名川崎IC〜海老名JCT（下り） 大和トンネル付近 15km

・1月2日（火）7時〜16時／10時

大井松田IC〜御殿場IC（下り） 御殿場IC付近 10km

・1月2日（火）8時〜17時／10時

横浜青葉IC〜東京IC（上り） 東京IC付近 10km

・1月2日（火）9時〜翌1時／14時

御殿場IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 35km

・1月2日（火）9時〜23時／13時

裾野IC〜大井松田IC（上り） 太郎ヶ尾トンネル付近 20km

・1月2日（火）7時〜15時／10時

豊田IC〜岡崎IC（上り） 岡崎IC付近 15km

・1月3日（水）10時〜15時／11時

横浜青葉IC〜海老名JCT（下り） 大和トンネル付近 10km

・1月3日（水）14時〜20時／16時

音羽蒲郡IC〜豊田JCT（下り） 岡崎IC付近 15km

・1月3日（水）8時〜12時／9時

音羽蒲郡IC〜豊田JCT（下り） 豊田JCT付近 15km

・1月3日（水）9時〜翌1時／13時

大井松田IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 30km

・1月3日（水）9時〜19時／11時

御殿場JCT〜大井松田IC（上り） 太郎ヶ尾トンネル付近 15km

・1月3日（水）7時〜15時／8時

豊田IC〜岡崎IC（上り） 岡崎IC付近 10km

・1月4日（木）13時〜22時／17時

秦野中井IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 20km

・1月4日（木）14時〜19時／16時

御殿場JCT〜大井松田IC（上り） 太郎ヶ尾トンネル付近 15km

新東名高速（E1A）

・1月2日（火）12時〜20時／15時

新富士IC〜御殿場JCT（上り） 御殿場JCT付近 15km

・1月2日（火）12時〜20時／15時

新富士IC〜御殿場JCT（上り） 御殿場JCT付近 15km

・1月3日（水）14時〜20時／16時

新富士IC〜新清水JCT（下り） 新清水JCT付近 10km

・1月3日（水）18時〜21時／19時

新城IC〜豊田東JCT（下り） 岡崎東IC付近 10km

圏央道（C4）

・1月2日（火）10時〜20時／11時

相模愛川IC〜八王子JCT（外回り） 八王子JCT付近 10km

・1月2日（火）11時〜16時／13時

八王子JCT〜日の出IC（外回り） 日の出IC付近 10km

・1月2日（火）11時〜19時／14時

坂戸IC〜青梅IC（内回り） 青梅IC付近 20km

・1月2日（火）15時〜19時／17時

稲敷IC〜つくば牛久IC（内回り） 牛久阿見IC付近 10km

・1月3日（水）14時〜18時／16時

圏央鶴ヶ島IC〜青梅IC（内回り） 青梅IC付近 15km

・1月3日（水）15時〜20時／17時

稲敷IC〜つくば牛久IC（内回り） 牛久阿見IC付近 10km

京葉道路（E14）

・1月2日（火）10時〜15時／12時

花輪IC〜貝塚IC（下り） 貝塚IC付近 15km

・1月2日（火）10時〜22時／18時

千葉東JCT〜花輪IC（上り） 幕張IC付近 15km

・1月3日（水）14時〜20時／17時

千葉東JCT〜花輪IC（上り） 幕張IC付近 15km

東京湾アクアライン（CA）

・1月2日（火）9時〜16時／11時

川崎浮島JCT〜木更津金田IC（下り） 木更津金田IC付近 15km

・1月2日（火）14時〜22時／16時

袖ヶ浦IC〜川崎浮島JCT（上り） 海ほたるPA付近 10km

・1月3日（水）9時〜14時／11時

川崎浮島JCT〜木更津金田IC（下り） 木更津金田IC付近 15km

・1月3日（水）14時〜21時／17時

木更津JCT〜川崎浮島JCT（上り） 海ほたるPA付近 15km

・1月4日（木）15時〜19時／17時

袖ヶ浦IC〜川崎浮島JCT（上り） 海ほたるPA付近 10km

関越道（E17）

・1月1日（月）15時〜20時／17時

花園IC〜鶴ヶ島IC（上り） 高坂SA付近 15km

・1月2日（火）12時〜23時／17時

本庄児玉IC〜鶴ヶ島IC（上り） 高坂SA付近 35km

・1月2日（火）15時〜20時／17時

赤城IC〜前橋IC（上り） 駒寄PA付近 10km

・1月3日（水）11時〜21時／16時

本庄児玉IC〜鶴ヶ島IC（上り） 高坂SA付近 25km

中央道（E20）

・1月1日（月）11時〜19時／13時

八王子IC〜高井戸IC（上り） 高井戸IC付近 20km

・1月1日（月）14時〜21時／17時

大月IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 20km

・1月2日（火）9時〜19時／10時

八王子IC〜高井戸IC（上り） 高井戸IC付近 25km

・1月2日（火）10時〜23時／15時

大月IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 25km

・1月3日（水）10時〜13時／11時

国立府中IC〜高井戸IC（上り） 高井戸IC付近 10km

・1月3日（水）10時〜20時／11時

大月IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 20km

東海北陸道（E41）

・1月2日（火）16時〜21時／17時

荘川IC〜白鳥IC（上り） 高鷲トンネル付近 15km

・1月3日（水）6時〜11時／7時

ぎふ大和IC〜高鷲IC（下り） 高鷲トンネル付近 10km

・1月3日（水）16時〜21時／17時

荘川IC〜白鳥IC（上り） 高鷲トンネル付近 10km

・1月4日（木）16時〜21時／17時

荘川IC〜白鳥IC（上り） 高鷲トンネル付近 10km

名神高速（東名高速）（E1）

・1月2日（火）15時〜22時／17時

彦根IC〜栗東湖南IC（下り） 菩提寺PA付近 20km

・1月2日（火）10時〜18時／11時

草津JCT〜京都東IC（下り） 大津IC付近 10km

・1月2日（火）16時〜20時／17時

大山崎JCT〜茨木IC（下り） 高槻バス停付近 10km

・1月2日（火）12時〜翌1時／15時

養老JCT〜一宮IC（上り） 一宮IC付近 20km

・1月2日（火）13時〜翌0時／16時

八日市IC〜米原JCT（上り） 彦根トンネル付近 15km

・1月2日（火）10時〜20時／16時

大山崎JCT〜大津IC（上り） 大津IC付近 15km

・1月2日（火）10時〜17時／11時

豊中IC〜茨木IC（上り） 茨木IC付近 10km

・1月3日（水）16時〜20時／17時

八日市IC〜栗東湖南IC（下り） 菩提寺PA付近 15km

・1月3日（水）15時〜20時／17時

栗東IC〜大津IC（下り） 大津IC付近 15km

・1月3日（水）16時〜19時／17時

大山崎JCT〜茨木IC（下り） 高槻バス停付近 10km

・1月3日（水）10時〜翌2時／15時

関ヶ原IC〜一宮IC（上り） 一宮IC付近 25km

・1月3日（水）13時〜翌0時／16時

八日市IC〜米原JCT（上り） 彦根トンネル付近 15km

・1月3日（水）10時〜20時／16時

大山崎JCT〜大津IC（上り） 大津IC付近 15km

・1月4日（木）10時〜翌2時／15時

関ヶ原IC〜一宮IC（上り） 一宮IC付近 25km

・1月4日（木）13時〜翌0時／16時

八日市IC〜米原JCT（上り） 彦根トンネル付近 20km

・1月4日（木）10時〜19時／15時

京都南IC〜大津IC（上り） 大津IC付近 10km

新名神高速（E1A）

・1月2日（火）10時〜翌2時／11時

甲賀土山IC〜亀山JCT（上り） 亀山JCT付近 10km

・1月3日（水）10時〜翌2時／11時

甲賀土山IC〜亀山JCT（上り） 亀山JCT付近 10km

・1月4日（木）10時〜翌2時／11時

甲賀土山IC〜亀山JCT（上り） 亀山JCT付近 10km

東名阪道（伊勢道）（E23）

・1月1日（月）9時〜23時／10時

亀山IC〜四日市IC（上り） 鈴鹿IC付近 10km

・1月2日（火）8時〜20時／9時

四日市東IC〜鈴鹿IC（下り） 鈴鹿IC付近 10km

・1月2日（火）9時〜翌3時／12時

芸濃IC〜四日市IC（上り） 鈴鹿IC付近 20km

・1月3日（水）8時〜20時／9時

四日市東IC〜鈴鹿IC（下り） 鈴鹿IC付近 10km

・1月3日（水）9時〜翌3時／12時

芸濃IC〜四日市IC（上り） 鈴鹿IC付近 20km

・1月4日（木）9時〜翌3時／12時

芸濃IC〜四日市IC（上り） 鈴鹿IC付近 20km

中国道（山陽道）（E2A）

・1月2日（火）9時〜15時／11時

中国吹田IC〜西宮山口JCT（下り） 宝塚東トンネル付近 15km

・1月2日（火）10時〜翌0時／13時

神戸三田IC〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 15km

・1月2日（火）10時〜翌0時／16時

三木JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 20km

・1月3日（水）11時〜22時／15時

神田三田IC〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 15km

・1月3日（水）11時〜22時／16時

三木JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 20km

・1月4日（木）14時〜19時／15時

神戸JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 10km

阪和道（E26）

・1月2日（火）11時〜15時／12時

和歌山北IC〜泉佐野JCT（上り） 高倉山トンネル付近 10km

京滋バイパス（第二京阪道路）（E88）

・1月2日（火）10時〜19時／12時

久御山南IC〜笠取IC（上り） 宇治トンネル付近 10km

・1月3日（水）11時〜19時／14時

久御山淀IC〜笠取IC（上り） 宇治トンネル付近 10km

第二神明道路（E93）

・1月2日（火）10時〜15時／11時

明石西IC〜伊川谷IC（上り） 子午線付近 10km

・1月3日（水）10時〜13時／12時

明石西IC〜伊川谷IC（上り） 子午線付近 10km

湯浅御坊道路（阪和道）（E42）

・1月2日（火）10時〜20時／17時

印南IC〜広川南IC（上り） 川辺第1トンネル付近 15km

・1月3日（水）10時〜20時／17時

印南IC〜広川南IC（上り） 川辺第1トンネル付近 15km

山陽道（E2）

・1月2日（火）16時〜20時／18時

本郷IC〜高谷JCT（下り） 小谷SA付近 10km

・1月2日（火）14時〜21時／16時

備前IC〜播磨JCT（上り） 尼子山トンネル付近 10km

・1月2日（火）10時〜15時／12時

玉島IC〜岡山JCT（上り） 二子トンネル付近 10km

・1月2日（火）16時〜20時／18時

広島IC〜志和IC（上り） 志和トンネル付近 10km

・1月3日（水）14時〜19時／17時

備前IC〜播磨JCT（上り） 高山トンネル付近 10km

・1月3日（水）16時〜21時／18時

広島JCT〜志和IC（上り） 小河原橋付近 10km

近畿道（E26）

・1月2日（火）11時〜14時／12時

長原IC〜大東鶴見IC（上り） 東大阪北IC付近 10km

高松道（E11）

・1月2日（火）9時〜13時／11時

津田東IC〜さぬき三木IC（下り） 志度バス停付近 10km

・1月2日（火）11時〜19時／16時

白鳥大内IC〜板野IC（上り） 大坂トンネル付近 10km

・1月3日（水）14時〜19時／16時

白鳥大内IC〜板野IC（上り） 大坂トンネル付近 10km

松山道（E56）

・1月2日（火）14時〜20時／17時

内子五十崎IC〜伊予IC（上り） 袋口トンネル付近 10km

九州道（E3）

・1月2日（火）10時〜14時／12時

小倉南IC〜宮田スマートIC（下り） 神田トンネル付近 10km

・1月2日（火）10時〜13時／11時

若宮IC〜福岡IC（下り） 古賀IC付近 10km

・1月2日（火）14時〜22時／18時

太宰府IC〜若宮IC（上り） 古賀SA付近 20km

・1月2日（火）12時〜21時／17時

久留米IC〜筑紫野IC（上り） 基山PA付近 10km

・1月2日（火）13時〜21時／18時

南関IC〜久留米IC（上り） 広川IC付近 20km

・1月3日（水）10時〜14時／12時

小倉南IC〜宮田スマートIC（下り） 神田トンネル付近 10km

・1月3日（水）16時〜22時／19時

須恵PAスマートIC〜若宮IC（上り） 古賀SA付近 15km

・1月3日（水）13時〜21時／17時

鳥栖JCT〜太宰府IC（上り） 太宰府IC付近 15km

・1月3日（水）14時〜19時／16時

みやま柳川IC〜久留米IC（上り） 広川IC付近 10km

東九州道（隼人道路）（E78）

・1月2日（火）17時〜20時／18時

末吉財部IC〜加治木IC（下り） 隼人西IC付近 10km

※ ※ ※

NEXCO3社および道路各社は、渋滞予測内容をもとに出発日や時間をずらすことや、出発前や行程中に最新の道路情報を活用することを呼びかけています。

【図】渋滞ピーク回避例、2017年1月2日関越道の例



1月2日関越道（上り）高坂SA付近は、本庄児玉ICを12時以前または23時以降に通過するなら所要25分と予測されている（画像：NEXCO3社と道路各社のリリースより）。

