2018年始は2日渋滞ピーク 東名高速で最長30km 全国の高速道路渋滞予測
2018年、年始休暇期間における全国の高速道路における渋滞は、1月2日がピークと予測されています。ほか、1月4日までに各地で10km以上の渋滞が予測される地点はどこでしょうか。
2018年始、高速道路は2日に渋滞
NEXCO3社および道路各社がとりまとめた、2017年末から2018年始における全国高速道路の渋滞予測情報によると、年始は1月2日（火）をピークに、翌3日（水）まで上り、下りともに交通が集中し、東名高速、東北道、関越道で最長35kmの渋滞が見込まれています。
冬場のロングドライブはチェーン規制対策必須。写真はイメージ（画像：photolibrary）。
全国の高速道路における、1月4日（木）までの期間でピーク時10km以上の渋滞が予測されている地点とピーク時渋滞長は以下のとおりです。時間表示は「混雑時間帯／ピーク時間」、距離はピーク時のものです。
東北道（E4）
・1月2日（火）9時〜13時／11時
久喜IC〜館林IC（下り） 羽生PA付近 15km
・1月2日（火）15時〜21時／17時
栃木IC〜加須IC（上り） 加須IC付近 35km
・1月3日（水）15時〜19時／17時
栃木IC〜羽生IC（上り） 羽生PA付近 20km
・1月3日（水）14時〜18時／16時
那須IC〜西那須野塩原IC（上り） 西那須野塩原IC付近 10km
常磐道（E6）
・1月2日（火）11時〜20時／18時
柏IC〜三郷JCT（上り） 三郷JCT付近 10km
・1月2日（火）15時〜19時／17時
つくばJCT〜柏IC（上り） 守谷SA付近 15km
・1月2日（火）15時〜19時／17時
岩間IC〜桜土浦IC（上り） 土浦北IC付近 15km
外環道（C3）
・1月2日（火）10時〜19時／12時
川口中央IC〜和光北IC（内回り） 新倉PA付近 10km
東関東道（E51）
・1月2日（火）15時〜21時／17時
湾岸千葉IC〜湾岸市川IC（上り） 湾岸市川IC付近 10km
・1月2日（火）16時〜20時／18時
成田JCT〜四街道IC（上り） 四街道IC付近 15km
・1月3日（水）15時〜20時／17時
湾岸千葉IC〜湾岸市川IC（上り） 湾岸市川IC付近 10km
・1月3日（水）16時〜20時／18時
酒々井IC〜四街道IC（上り） 四街道IC付近 10km
東名高速（E1）
・1月1日（月）10時〜18時／11時
東名川崎IC〜海老名JCT（下り） 大和トンネル付近 15km
・1月1日（月）12時〜翌0時／16時
大井松田IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 30km
・1月2日（火）8時〜16時／10時
東名川崎IC〜海老名JCT（下り） 大和トンネル付近 15km
・1月2日（火）7時〜16時／10時
大井松田IC〜御殿場IC（下り） 御殿場IC付近 10km
・1月2日（火）8時〜17時／10時
横浜青葉IC〜東京IC（上り） 東京IC付近 10km
・1月2日（火）9時〜翌1時／14時
御殿場IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 35km
・1月2日（火）9時〜23時／13時
裾野IC〜大井松田IC（上り） 太郎ヶ尾トンネル付近 20km
・1月2日（火）7時〜15時／10時
豊田IC〜岡崎IC（上り） 岡崎IC付近 15km
・1月3日（水）10時〜15時／11時
横浜青葉IC〜海老名JCT（下り） 大和トンネル付近 10km
・1月3日（水）14時〜20時／16時
音羽蒲郡IC〜豊田JCT（下り） 岡崎IC付近 15km
・1月3日（水）8時〜12時／9時
音羽蒲郡IC〜豊田JCT（下り） 豊田JCT付近 15km
・1月3日（水）9時〜翌1時／13時
大井松田IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 30km
・1月3日（水）9時〜19時／11時
御殿場JCT〜大井松田IC（上り） 太郎ヶ尾トンネル付近 15km
・1月3日（水）7時〜15時／8時
豊田IC〜岡崎IC（上り） 岡崎IC付近 10km
・1月4日（木）13時〜22時／17時
秦野中井IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 20km
・1月4日（木）14時〜19時／16時
御殿場JCT〜大井松田IC（上り） 太郎ヶ尾トンネル付近 15km
新東名高速（E1A）
・1月2日（火）12時〜20時／15時
新富士IC〜御殿場JCT（上り） 御殿場JCT付近 15km
・1月2日（火）12時〜20時／15時
新富士IC〜御殿場JCT（上り） 御殿場JCT付近 15km
・1月3日（水）14時〜20時／16時
新富士IC〜新清水JCT（下り） 新清水JCT付近 10km
・1月3日（水）18時〜21時／19時
新城IC〜豊田東JCT（下り） 岡崎東IC付近 10km
圏央道（C4）
・1月2日（火）10時〜20時／11時
相模愛川IC〜八王子JCT（外回り） 八王子JCT付近 10km
・1月2日（火）11時〜16時／13時
八王子JCT〜日の出IC（外回り） 日の出IC付近 10km
・1月2日（火）11時〜19時／14時
坂戸IC〜青梅IC（内回り） 青梅IC付近 20km
・1月2日（火）15時〜19時／17時
稲敷IC〜つくば牛久IC（内回り） 牛久阿見IC付近 10km
・1月3日（水）14時〜18時／16時
圏央鶴ヶ島IC〜青梅IC（内回り） 青梅IC付近 15km
・1月3日（水）15時〜20時／17時
稲敷IC〜つくば牛久IC（内回り） 牛久阿見IC付近 10km
京葉道路（E14）
・1月2日（火）10時〜15時／12時
花輪IC〜貝塚IC（下り） 貝塚IC付近 15km
・1月2日（火）10時〜22時／18時
千葉東JCT〜花輪IC（上り） 幕張IC付近 15km
・1月3日（水）14時〜20時／17時
千葉東JCT〜花輪IC（上り） 幕張IC付近 15km
東京湾アクアライン（CA）
・1月2日（火）9時〜16時／11時
川崎浮島JCT〜木更津金田IC（下り） 木更津金田IC付近 15km
・1月2日（火）14時〜22時／16時
袖ヶ浦IC〜川崎浮島JCT（上り） 海ほたるPA付近 10km
・1月3日（水）9時〜14時／11時
川崎浮島JCT〜木更津金田IC（下り） 木更津金田IC付近 15km
・1月3日（水）14時〜21時／17時
木更津JCT〜川崎浮島JCT（上り） 海ほたるPA付近 15km
・1月4日（木）15時〜19時／17時
袖ヶ浦IC〜川崎浮島JCT（上り） 海ほたるPA付近 10km
関越道（E17）
・1月1日（月）15時〜20時／17時
花園IC〜鶴ヶ島IC（上り） 高坂SA付近 15km
・1月2日（火）12時〜23時／17時
本庄児玉IC〜鶴ヶ島IC（上り） 高坂SA付近 35km
・1月2日（火）15時〜20時／17時
赤城IC〜前橋IC（上り） 駒寄PA付近 10km
・1月3日（水）11時〜21時／16時
本庄児玉IC〜鶴ヶ島IC（上り） 高坂SA付近 25km
中央道（E20）
・1月1日（月）11時〜19時／13時
八王子IC〜高井戸IC（上り） 高井戸IC付近 20km
・1月1日（月）14時〜21時／17時
大月IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 20km
・1月2日（火）9時〜19時／10時
八王子IC〜高井戸IC（上り） 高井戸IC付近 25km
・1月2日（火）10時〜23時／15時
大月IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 25km
・1月3日（水）10時〜13時／11時
国立府中IC〜高井戸IC（上り） 高井戸IC付近 10km
・1月3日（水）10時〜20時／11時
大月IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 20km
東海北陸道（E41）
・1月2日（火）16時〜21時／17時
荘川IC〜白鳥IC（上り） 高鷲トンネル付近 15km
・1月3日（水）6時〜11時／7時
ぎふ大和IC〜高鷲IC（下り） 高鷲トンネル付近 10km
・1月3日（水）16時〜21時／17時
荘川IC〜白鳥IC（上り） 高鷲トンネル付近 10km
・1月4日（木）16時〜21時／17時
荘川IC〜白鳥IC（上り） 高鷲トンネル付近 10km
名神高速（東名高速）（E1）
・1月2日（火）15時〜22時／17時
彦根IC〜栗東湖南IC（下り） 菩提寺PA付近 20km
・1月2日（火）10時〜18時／11時
草津JCT〜京都東IC（下り） 大津IC付近 10km
・1月2日（火）16時〜20時／17時
大山崎JCT〜茨木IC（下り） 高槻バス停付近 10km
・1月2日（火）12時〜翌1時／15時
養老JCT〜一宮IC（上り） 一宮IC付近 20km
・1月2日（火）13時〜翌0時／16時
八日市IC〜米原JCT（上り） 彦根トンネル付近 15km
・1月2日（火）10時〜20時／16時
大山崎JCT〜大津IC（上り） 大津IC付近 15km
・1月2日（火）10時〜17時／11時
豊中IC〜茨木IC（上り） 茨木IC付近 10km
・1月3日（水）16時〜20時／17時
八日市IC〜栗東湖南IC（下り） 菩提寺PA付近 15km
・1月3日（水）15時〜20時／17時
栗東IC〜大津IC（下り） 大津IC付近 15km
・1月3日（水）16時〜19時／17時
大山崎JCT〜茨木IC（下り） 高槻バス停付近 10km
・1月3日（水）10時〜翌2時／15時
関ヶ原IC〜一宮IC（上り） 一宮IC付近 25km
・1月3日（水）13時〜翌0時／16時
八日市IC〜米原JCT（上り） 彦根トンネル付近 15km
・1月3日（水）10時〜20時／16時
大山崎JCT〜大津IC（上り） 大津IC付近 15km
・1月4日（木）10時〜翌2時／15時
関ヶ原IC〜一宮IC（上り） 一宮IC付近 25km
・1月4日（木）13時〜翌0時／16時
八日市IC〜米原JCT（上り） 彦根トンネル付近 20km
・1月4日（木）10時〜19時／15時
京都南IC〜大津IC（上り） 大津IC付近 10km
新名神高速（E1A）
・1月2日（火）10時〜翌2時／11時
甲賀土山IC〜亀山JCT（上り） 亀山JCT付近 10km
・1月3日（水）10時〜翌2時／11時
甲賀土山IC〜亀山JCT（上り） 亀山JCT付近 10km
・1月4日（木）10時〜翌2時／11時
甲賀土山IC〜亀山JCT（上り） 亀山JCT付近 10km
東名阪道（伊勢道）（E23）
・1月1日（月）9時〜23時／10時
亀山IC〜四日市IC（上り） 鈴鹿IC付近 10km
・1月2日（火）8時〜20時／9時
四日市東IC〜鈴鹿IC（下り） 鈴鹿IC付近 10km
・1月2日（火）9時〜翌3時／12時
芸濃IC〜四日市IC（上り） 鈴鹿IC付近 20km
・1月3日（水）8時〜20時／9時
四日市東IC〜鈴鹿IC（下り） 鈴鹿IC付近 10km
・1月3日（水）9時〜翌3時／12時
芸濃IC〜四日市IC（上り） 鈴鹿IC付近 20km
・1月4日（木）9時〜翌3時／12時
芸濃IC〜四日市IC（上り） 鈴鹿IC付近 20km
中国道（山陽道）（E2A）
・1月2日（火）9時〜15時／11時
中国吹田IC〜西宮山口JCT（下り） 宝塚東トンネル付近 15km
・1月2日（火）10時〜翌0時／13時
神戸三田IC〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 15km
・1月2日（火）10時〜翌0時／16時
三木JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 20km
・1月3日（水）11時〜22時／15時
神田三田IC〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 15km
・1月3日（水）11時〜22時／16時
三木JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 20km
・1月4日（木）14時〜19時／15時
神戸JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 10km
阪和道（E26）
・1月2日（火）11時〜15時／12時
和歌山北IC〜泉佐野JCT（上り） 高倉山トンネル付近 10km
京滋バイパス（第二京阪道路）（E88）
・1月2日（火）10時〜19時／12時
久御山南IC〜笠取IC（上り） 宇治トンネル付近 10km
・1月3日（水）11時〜19時／14時
久御山淀IC〜笠取IC（上り） 宇治トンネル付近 10km
第二神明道路（E93）
・1月2日（火）10時〜15時／11時
明石西IC〜伊川谷IC（上り） 子午線付近 10km
・1月3日（水）10時〜13時／12時
明石西IC〜伊川谷IC（上り） 子午線付近 10km
湯浅御坊道路（阪和道）（E42）
・1月2日（火）10時〜20時／17時
印南IC〜広川南IC（上り） 川辺第1トンネル付近 15km
・1月3日（水）10時〜20時／17時
印南IC〜広川南IC（上り） 川辺第1トンネル付近 15km
山陽道（E2）
・1月2日（火）16時〜20時／18時
本郷IC〜高谷JCT（下り） 小谷SA付近 10km
・1月2日（火）14時〜21時／16時
備前IC〜播磨JCT（上り） 尼子山トンネル付近 10km
・1月2日（火）10時〜15時／12時
玉島IC〜岡山JCT（上り） 二子トンネル付近 10km
・1月2日（火）16時〜20時／18時
広島IC〜志和IC（上り） 志和トンネル付近 10km
・1月3日（水）14時〜19時／17時
備前IC〜播磨JCT（上り） 高山トンネル付近 10km
・1月3日（水）16時〜21時／18時
広島JCT〜志和IC（上り） 小河原橋付近 10km
近畿道（E26）
・1月2日（火）11時〜14時／12時
長原IC〜大東鶴見IC（上り） 東大阪北IC付近 10km
高松道（E11）
・1月2日（火）9時〜13時／11時
津田東IC〜さぬき三木IC（下り） 志度バス停付近 10km
・1月2日（火）11時〜19時／16時
白鳥大内IC〜板野IC（上り） 大坂トンネル付近 10km
・1月3日（水）14時〜19時／16時
白鳥大内IC〜板野IC（上り） 大坂トンネル付近 10km
松山道（E56）
・1月2日（火）14時〜20時／17時
内子五十崎IC〜伊予IC（上り） 袋口トンネル付近 10km
九州道（E3）
・1月2日（火）10時〜14時／12時
小倉南IC〜宮田スマートIC（下り） 神田トンネル付近 10km
・1月2日（火）10時〜13時／11時
若宮IC〜福岡IC（下り） 古賀IC付近 10km
・1月2日（火）14時〜22時／18時
太宰府IC〜若宮IC（上り） 古賀SA付近 20km
・1月2日（火）12時〜21時／17時
久留米IC〜筑紫野IC（上り） 基山PA付近 10km
・1月2日（火）13時〜21時／18時
南関IC〜久留米IC（上り） 広川IC付近 20km
・1月3日（水）10時〜14時／12時
小倉南IC〜宮田スマートIC（下り） 神田トンネル付近 10km
・1月3日（水）16時〜22時／19時
須恵PAスマートIC〜若宮IC（上り） 古賀SA付近 15km
・1月3日（水）13時〜21時／17時
鳥栖JCT〜太宰府IC（上り） 太宰府IC付近 15km
・1月3日（水）14時〜19時／16時
みやま柳川IC〜久留米IC（上り） 広川IC付近 10km
東九州道（隼人道路）（E78）
・1月2日（火）17時〜20時／18時
末吉財部IC〜加治木IC（下り） 隼人西IC付近 10km
※ ※ ※
NEXCO3社および道路各社は、渋滞予測内容をもとに出発日や時間をずらすことや、出発前や行程中に最新の道路情報を活用することを呼びかけています。
【図】渋滞ピーク回避例、2017年1月2日関越道の例
1月2日関越道（上り）高坂SA付近は、本庄児玉ICを12時以前または23時以降に通過するなら所要25分と予測されている（画像：NEXCO3社と道路各社のリリースより）。