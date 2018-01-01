楽天・茂木栄五郎（C）KYODO NEWS IMAGES

写真拡大

◆ 今年の主役は俺たちだ！

　ついに幕を開けた2018年、今年の干支は“戌”。毎年のことであるが、やはり“年男”の選手たちには飛躍に期待がかかる。

　年男にあたるのは、1982年生まれの選手と1994年生まれの選手たち。まだまだ一線級で奮闘する選手や復活に賭ける選手、そしてこれからチームを背負っていく選手...。注目の戌年選手たちは以下の通り。

☆戌年の有名人

・1982年1月1日〜1982年12月31日生まれ（昭和57年）

⇒ 相葉雅紀（嵐）、綾野剛（俳優）、小栗旬（俳優）、狩野英孝（お笑い芸人）、桜井翔（嵐）、深田恭子（女優）、真木よう子（女優）、村上信五（関ジャニ∞）、吉田沙保里（レスリング選手）

・1994年1月1日〜1994年12月31日生まれ（平成6年）

⇒ 佐野ひなこ（女優）、瀬戸大也（競泳）、中島健人（Sexy Zone）、二階堂ふみ（女優）、広瀬アリス（女優）、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、山崎賢人（俳優）

※敬称略、50音順

◆ パ・リーグ

▼ ソフトバンク

中田賢一（投手／36歳）

摂津　正（投手／36歳）

内川聖一（内野手／36歳）

田中正義（投手／24歳）

真砂勇介（外野手／24歳）

▼ 西武

中塚駿太（投手／24歳）

田村伊知郎（投手／24歳）

相内　誠（投手／24歳）

▼ 楽天

藤田一也（内野手／36歳）

森　雄大（投手／24歳）

池田隆英（投手／24歳）

菅原　秀（投手／24歳）

鶴田圭祐（投手／24歳）

下妻貴寛（捕手／24歳）

茂木栄五郎（内野手／24歳）

田中和基（外野手／24歳）

南　要輔（内野手／24歳）※育成

▼ オリックス

比嘉幹貴（投手／36歳）

山崎勝己（捕手／36歳）

中島宏之（内野手／36歳）

青山大紀（投手／24歳）

沢田圭佑（投手／24歳）

黒木優太（投手／24歳）

武田健吾（外野手／24歳）

鈴木康平（投手／24歳）☆新人

神戸文也（投手／24歳）※育成

中道勝士（捕手／24歳）※育成

張　奕　（外野手／24歳）※育成

▼ 日本ハム

上原健太（投手／24歳）

井口和朋（投手／24歳）

高良一輝（投手／24歳）

吉田侑樹（投手／24歳）

上沢直之（投手／24歳）

森本龍弥（内野手／24歳）

石井一成（内野手／24歳）

森山恵佑（外野手／24歳）

▼ ロッテ

佐々木千隼（投手／24歳）

田村龍弘（捕手／24歳）

宗接唯人（捕手／24歳）

◆ セ・リーグ

▼ 広島

赤松真人（外野手／36歳）

加藤拓也（投手／24歳）

辻　空　（投手／24歳）

美間優槻（内野手／24歳）

西川龍馬（内野手／24歳）

高橋大樹（外野手／24歳）

鈴木誠也（外野手／24歳）

▼ 阪神

横山雄哉（投手／24歳）

藤浪晋太郎（投手／24歳）

小野泰己（投手／24歳）

福永春吾（投手／24歳）

竹安大知（投手／24歳）

松田遼馬（投手／24歳）

長坂拳弥（捕手／24歳）

北條史也（内野手／24歳）

大山悠輔（内野手／24歳）

板山祐太郎（外野手／24歳）

▼ DeNA

田中浩康（内野手／36歳）

狩野行寿（内野手／24歳）

佐野恵太（内野手／24歳）

乙坂　智（外野手／24歳）

斎藤俊介（投手／24歳）☆新人

神里和毅（外野手／24歳）☆新人

笠井崇正（投手／24歳）※育成

水野滉也（投手／24歳）※今季から育成

▼ 巨人

内海哲也（投手／36歳）

マギー　（内野手／36歳）

亀井善行（外野手／36歳）

畠　世周（投手／24歳）

今村信貴（投手／24歳）

中川皓太（投手／24歳）

柿沢貴裕（内野手／24歳）

辻　東倫（内野手／24歳）

坂本工宜（投手／24歳）※育成

アダメス（投手／24歳）※育成

メルセデス（投手／24歳）※育成

▼ 中日

柳　裕也（投手／24歳）

高橋周平（内野手／24歳）

溝脇隼人（内野手／24歳）

京田陽太（内野手／24歳）

浜田達郎（投手／24歳）※育成

山本雅士（投手／24歳）※育成

大蔵彰人（投手／24歳）☆新人 ※育成

▼ ヤクルト

松岡健一（投手／36歳）

畠山和洋（内野手／36歳）

大松尚逸（内野手／36歳）

中尾　輝（投手／24歳）

星　知弥（投手／24歳）

沼田拓巳（投手／24歳）☆新人

田川賢吾（外野手／24歳）※育成

▼ その他

青木宣親（外野手／FA）