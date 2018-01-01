今年は戌年！2018年プロ野球・注目の“年男”
◆ 今年の主役は俺たちだ！
ついに幕を開けた2018年、今年の干支は“戌”。毎年のことであるが、やはり“年男”の選手たちには飛躍に期待がかかる。
年男にあたるのは、1982年生まれの選手と1994年生まれの選手たち。まだまだ一線級で奮闘する選手や復活に賭ける選手、そしてこれからチームを背負っていく選手...。注目の戌年選手たちは以下の通り。
☆戌年の有名人
・1982年1月1日〜1982年12月31日生まれ（昭和57年）
⇒ 相葉雅紀（嵐）、綾野剛（俳優）、小栗旬（俳優）、狩野英孝（お笑い芸人）、桜井翔（嵐）、深田恭子（女優）、真木よう子（女優）、村上信五（関ジャニ∞）、吉田沙保里（レスリング選手）
・1994年1月1日〜1994年12月31日生まれ（平成6年）
⇒ 佐野ひなこ（女優）、瀬戸大也（競泳）、中島健人（Sexy Zone）、二階堂ふみ（女優）、広瀬アリス（女優）、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、山崎賢人（俳優）
※敬称略、50音順
◆ パ・リーグ
▼ ソフトバンク
中田賢一（投手／36歳）
摂津 正（投手／36歳）
内川聖一（内野手／36歳）
田中正義（投手／24歳）
真砂勇介（外野手／24歳）
▼ 西武
中塚駿太（投手／24歳）
田村伊知郎（投手／24歳）
相内 誠（投手／24歳）
▼ 楽天
藤田一也（内野手／36歳）
森 雄大（投手／24歳）
池田隆英（投手／24歳）
菅原 秀（投手／24歳）
鶴田圭祐（投手／24歳）
下妻貴寛（捕手／24歳）
茂木栄五郎（内野手／24歳）
田中和基（外野手／24歳）
南 要輔（内野手／24歳）※育成
▼ オリックス
比嘉幹貴（投手／36歳）
山崎勝己（捕手／36歳）
中島宏之（内野手／36歳）
青山大紀（投手／24歳）
沢田圭佑（投手／24歳）
黒木優太（投手／24歳）
武田健吾（外野手／24歳）
鈴木康平（投手／24歳）☆新人
神戸文也（投手／24歳）※育成
中道勝士（捕手／24歳）※育成
張 奕 （外野手／24歳）※育成
▼ 日本ハム
上原健太（投手／24歳）
井口和朋（投手／24歳）
高良一輝（投手／24歳）
吉田侑樹（投手／24歳）
上沢直之（投手／24歳）
森本龍弥（内野手／24歳）
石井一成（内野手／24歳）
森山恵佑（外野手／24歳）
▼ ロッテ
佐々木千隼（投手／24歳）
田村龍弘（捕手／24歳）
宗接唯人（捕手／24歳）
◆ セ・リーグ
▼ 広島
赤松真人（外野手／36歳）
加藤拓也（投手／24歳）
辻 空 （投手／24歳）
美間優槻（内野手／24歳）
西川龍馬（内野手／24歳）
高橋大樹（外野手／24歳）
鈴木誠也（外野手／24歳）
▼ 阪神
横山雄哉（投手／24歳）
藤浪晋太郎（投手／24歳）
小野泰己（投手／24歳）
福永春吾（投手／24歳）
竹安大知（投手／24歳）
松田遼馬（投手／24歳）
長坂拳弥（捕手／24歳）
北條史也（内野手／24歳）
大山悠輔（内野手／24歳）
板山祐太郎（外野手／24歳）
▼ DeNA
田中浩康（内野手／36歳）
狩野行寿（内野手／24歳）
佐野恵太（内野手／24歳）
乙坂 智（外野手／24歳）
斎藤俊介（投手／24歳）☆新人
神里和毅（外野手／24歳）☆新人
笠井崇正（投手／24歳）※育成
水野滉也（投手／24歳）※今季から育成
▼ 巨人
内海哲也（投手／36歳）
マギー （内野手／36歳）
亀井善行（外野手／36歳）
畠 世周（投手／24歳）
今村信貴（投手／24歳）
中川皓太（投手／24歳）
柿沢貴裕（内野手／24歳）
辻 東倫（内野手／24歳）
坂本工宜（投手／24歳）※育成
アダメス（投手／24歳）※育成
メルセデス（投手／24歳）※育成
▼ 中日
柳 裕也（投手／24歳）
高橋周平（内野手／24歳）
溝脇隼人（内野手／24歳）
京田陽太（内野手／24歳）
浜田達郎（投手／24歳）※育成
山本雅士（投手／24歳）※育成
大蔵彰人（投手／24歳）☆新人 ※育成
▼ ヤクルト
松岡健一（投手／36歳）
畠山和洋（内野手／36歳）
大松尚逸（内野手／36歳）
中尾 輝（投手／24歳）
星 知弥（投手／24歳）
沼田拓巳（投手／24歳）☆新人
田川賢吾（外野手／24歳）※育成
▼ その他
青木宣親（外野手／FA）
ついに幕を開けた2018年、今年の干支は“戌”。毎年のことであるが、やはり“年男”の選手たちには飛躍に期待がかかる。
年男にあたるのは、1982年生まれの選手と1994年生まれの選手たち。まだまだ一線級で奮闘する選手や復活に賭ける選手、そしてこれからチームを背負っていく選手...。注目の戌年選手たちは以下の通り。
☆戌年の有名人
・1982年1月1日〜1982年12月31日生まれ（昭和57年）
⇒ 相葉雅紀（嵐）、綾野剛（俳優）、小栗旬（俳優）、狩野英孝（お笑い芸人）、桜井翔（嵐）、深田恭子（女優）、真木よう子（女優）、村上信五（関ジャニ∞）、吉田沙保里（レスリング選手）
・1994年1月1日〜1994年12月31日生まれ（平成6年）
⇒ 佐野ひなこ（女優）、瀬戸大也（競泳）、中島健人（Sexy Zone）、二階堂ふみ（女優）、広瀬アリス（女優）、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、山崎賢人（俳優）
※敬称略、50音順
◆ パ・リーグ
▼ ソフトバンク
中田賢一（投手／36歳）
摂津 正（投手／36歳）
内川聖一（内野手／36歳）
田中正義（投手／24歳）
真砂勇介（外野手／24歳）
▼ 西武
中塚駿太（投手／24歳）
田村伊知郎（投手／24歳）
相内 誠（投手／24歳）
▼ 楽天
藤田一也（内野手／36歳）
森 雄大（投手／24歳）
池田隆英（投手／24歳）
菅原 秀（投手／24歳）
鶴田圭祐（投手／24歳）
下妻貴寛（捕手／24歳）
茂木栄五郎（内野手／24歳）
田中和基（外野手／24歳）
南 要輔（内野手／24歳）※育成
▼ オリックス
比嘉幹貴（投手／36歳）
山崎勝己（捕手／36歳）
中島宏之（内野手／36歳）
青山大紀（投手／24歳）
沢田圭佑（投手／24歳）
黒木優太（投手／24歳）
武田健吾（外野手／24歳）
鈴木康平（投手／24歳）☆新人
神戸文也（投手／24歳）※育成
中道勝士（捕手／24歳）※育成
張 奕 （外野手／24歳）※育成
▼ 日本ハム
上原健太（投手／24歳）
井口和朋（投手／24歳）
高良一輝（投手／24歳）
吉田侑樹（投手／24歳）
上沢直之（投手／24歳）
森本龍弥（内野手／24歳）
石井一成（内野手／24歳）
森山恵佑（外野手／24歳）
▼ ロッテ
佐々木千隼（投手／24歳）
田村龍弘（捕手／24歳）
宗接唯人（捕手／24歳）
◆ セ・リーグ
▼ 広島
赤松真人（外野手／36歳）
加藤拓也（投手／24歳）
辻 空 （投手／24歳）
美間優槻（内野手／24歳）
西川龍馬（内野手／24歳）
高橋大樹（外野手／24歳）
鈴木誠也（外野手／24歳）
▼ 阪神
横山雄哉（投手／24歳）
藤浪晋太郎（投手／24歳）
小野泰己（投手／24歳）
福永春吾（投手／24歳）
竹安大知（投手／24歳）
松田遼馬（投手／24歳）
長坂拳弥（捕手／24歳）
北條史也（内野手／24歳）
大山悠輔（内野手／24歳）
板山祐太郎（外野手／24歳）
▼ DeNA
田中浩康（内野手／36歳）
狩野行寿（内野手／24歳）
佐野恵太（内野手／24歳）
乙坂 智（外野手／24歳）
斎藤俊介（投手／24歳）☆新人
神里和毅（外野手／24歳）☆新人
笠井崇正（投手／24歳）※育成
水野滉也（投手／24歳）※今季から育成
▼ 巨人
内海哲也（投手／36歳）
マギー （内野手／36歳）
亀井善行（外野手／36歳）
畠 世周（投手／24歳）
今村信貴（投手／24歳）
中川皓太（投手／24歳）
柿沢貴裕（内野手／24歳）
辻 東倫（内野手／24歳）
坂本工宜（投手／24歳）※育成
アダメス（投手／24歳）※育成
メルセデス（投手／24歳）※育成
▼ 中日
柳 裕也（投手／24歳）
高橋周平（内野手／24歳）
溝脇隼人（内野手／24歳）
京田陽太（内野手／24歳）
浜田達郎（投手／24歳）※育成
山本雅士（投手／24歳）※育成
大蔵彰人（投手／24歳）☆新人 ※育成
▼ ヤクルト
松岡健一（投手／36歳）
畠山和洋（内野手／36歳）
大松尚逸（内野手／36歳）
中尾 輝（投手／24歳）
星 知弥（投手／24歳）
沼田拓巳（投手／24歳）☆新人
田川賢吾（外野手／24歳）※育成
▼ その他
青木宣親（外野手／FA）