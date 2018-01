昨年12月に「ティラーヌ・ブロンドー(Thylane Blondeau)の再来」として Instagram で驚異的なフォロワー数を持つロシア人美少女をご紹介したが、今度はアメリカから7歳になる美しい双子姉妹のニュースが飛び込んできた。英メディア『The Sun』などが伝えている。米カリフォルニア州のロサンゼルスとオレンジ郡を拠点に暮らしている一卵性双生児のリア=ローズちゃん(Leah Rose)とエイヴァ=マリーちゃん(Ava Marie)が、Instagramで大人気だ。2人のアカウントはすでに19万人以上のフォロワーを持ち、「Clements Twins(クレメンツ・ツインズ)」としても知られている。母のジャッキーさんが昨年7月にInstagramのアカウントを開設したところ、瞬く間にその人気が上昇した。多くのフォロワーから「なんて可愛いの」「美しすぎる」というコメントとともに「世界一可愛い双子」という声もあがっているという。アカウントには、7歳ゆえのあどけなさや可愛さが相まったとても愛くるしいリアちゃんとエイヴァちゃんの写真が数多く投稿されている。しかしカメラを見つめる視線はまるでプロのモデルのようだ。それもそのはず、現在2人は2つのモデル事務所と契約しており、子供服ブランドや雑誌の仕事を精力的にこなしているのだ。「娘たちは、毎週水泳とダンスに通っています。ダンスを観客の前で披露することに慣れているので、撮影時のカメラやパフォーマンスもお手のものです。12月初めだけでも週に6つの仕事をこなすなど多忙な日々を過ごしていますが、本人たちは注目されることが大好きなので、とても楽しんでやっています。」ジャッキーさんによると、リアちゃんとエイヴァちゃんは生後6か月の時に最初のモデル契約をしたそうだ。しかし成長とともに自己主張ができるようになり、2017年7月7日の7歳の誕生日に改めてモデル契約をしたと話している。「“7”はラッキーナンバーって言うでしょう? 私もそういうことを信じるタイプなんです。今回のモデル契約はある意味“賭け”のようなものでした。でも、私が『興味あるならやってみない?』と2人に持ち掛けたら大喜びしたので、今が良いタイミングだと思い契約しました。結果的には2人にとって大きな成功となり、素晴らしい年になりました。」リアちゃんとエイヴァちゃんにはチェイス=ロバート君という兄がいるが、彼もまた双子姉妹と同じモデル事務所との契約を結んでいる。姉妹と比べると人気はまずまずのようだが、かなりのイケメンであり将来が楽しみといえよう。ただし美しい少女たちが幼い年齢にして華やかなモデルデビューを果たし、スポットライトを浴びることに対して否定的な意見を持つ人も少なくはない。このニュースを知った人からは「瞳がすごく綺麗」「家族そろって美しい」「こんな綺麗な家族見たことない」といった称賛の声もあるが、一方で「すごく可愛いんだけど、どうして親は自分の子供をこう公にしたがるのかしら」「子供らしくさせてあげればいいのに」「せっかく美しいのに、モデルなんかさせたら将来ダメになりそう」「親が子供に望んでいることをさせているだけだよね」「子供を利用するなんて最低」「こういうニュースを見るとやっぱりジョン・ベネちゃんを思い出してしまう」といった声があがっている。画像は『Ava Marie & Leah Rose 2017年11月9日付Instagram「Happy Thursday Excited for our 3 day weekend tomorrow」、2017年9月30日付Instagram「Love this one」、2017年12月25日付Instagram「Merry Christmas Eve from our family to yours!」、2017年12月9日付Instagram「Twinning with our mom」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)