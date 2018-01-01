¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¡ÖÌµ¸Â¤ª¤ä¤Ä¡×¤ª¤¹¤¹¤á£µÁª¡ª
¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÊKALDI COFFEE FARM¡Ë¡¢¤ª¤ä¤ÄÂ¿¤¹¤®¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ì¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç mitokÊÔ½¸Éô¤Ç¼Â¿©¤·¤Æ¤¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÌµ¸Â¤Ë¿©¤¨¤½¤¦¤Ê¤ª¤ä¤Ä¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥Þ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª¤ä¤Ä¤ÇÄÙ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´í¸±¤ÊÄó°Æ¤Ç¤¹¡£¤´»²¹Í¤Ë¤É¤¦¤¾¡Ä¡Ä m(_ _)m
¡ ¥ß¥ì¡¼¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼É÷Ì£¡Ã185±ß100g¡Ã569kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤³¤ìÌµ¸Â¤Ë¿©¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ìÝÕþÌÜ¤¹¤®¤Ç¤¹¤«¤Í¡© ¡Ø¥ß¥ì¡¼¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼É÷Ì£¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¡£¥ß¥ì¡¼¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ì¥È¥í¤È¤¤¤¦¤«ÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¥«¥ë¥Ç¥£ÈÇ¤Ï¡¢ßäÀù¤·¤¿¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬¥¤¥¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Æ¥¤¥¹¥È¼«ÂÎ¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼´¶¤¬¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Å¼Á¤Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¥Ü¥ê¥Ü¥ê³ú¤à¤Û¤É¤Ë¾®ÇþÊ´¤ÎÌ£¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤Æ¤¦¤Þ¤·¡ª¡¡¤Û¤É¤è¤¤±öµ¤¤È´Å¤ß¤â¤¤¤¤¡£Ã¯¤«¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¡ª
¢ ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¡Ã598±ß226g¡ÃÌó1,050kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
Åßµ¨¸ÂÄê¤ª¤ä¤Ä¡Ø¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤Ï¡¢Ê´Àã¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥å¥¬¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿´Ý·¿¤ª¤ä¤Ä¡£¤É¤³¤«¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Å¤¤Àã¶Ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£¤·¤Ã¤È¤ê¡õ¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤¿©´¶¡¢Ê´º½Åü¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¥³¥¯¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¥é¥¤¥È¤Ê¤è¤¦¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¡Ä¡Ä¡£
£ ¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È ¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¹ ¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ã410±ß36Ëç¡ÃÌó665kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¤³¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼»º¤ª¤ä¤Ä¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È ¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¹ ¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ù¤Ï¡¢¥Ý¥Æ¥Á¤Î¥Á¥ç¥³¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥×Æþ¤ê¤ÎÇö¥Á¥ç¥³¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤¥µ¥¯¥Ñ¥Õ´¶¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ä¤Ä¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÉÊ¤Ï¥Á¥ç¥³¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ô¡¼¥ë¥Á¥ç¥³·Ï¤¬¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤ä¤Ä¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¤ ¥ì¥É¥ó¥É ¥¯¥ê¡¼¥à¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë¡Ã498±ß¡Ã400g¡Ã1,808kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¤³¤Î´ÌµÍ¤ª¤ä¤Ä¡Ø¥ì¥É¥ó¥É ¥¯¥ê¡¼¥à¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë¡Ù¤Ï·ã¥¦¥Þ¡ª¤Ã¤ÆÎà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ê¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡Ë»ß¤Þ¤ó¤Í¤§¤è¡ª¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥×¤Î¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¡£Ãæ¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¥Á¥ç¥³¡£¤Á¤ç¤Ã¤È±öµ¤¤¢¤ê¡£15cm¤¯¤é¤¤¤Î¥í¥ó¥°»ÅÍÍ¤ÇÂÀ¤á¡£¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Û¥à¥Ñ¤Ê¤ó¤«¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Ã¡£
¥ ¥¢¡¼¥Î¥Ã¥Ä ¥Æ¥£¥à¥¿¥à ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥À¡¼¥¯¡Ã398±ß11Ëç¡Ã94kcal /1Ëç¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÍ¢Æþ¥Á¥ç¥³²Û»Ò¤ÎÄêÈÖ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥¢¡¼¥Î¥Ã¥Ä ¥Æ¥£¥à¥¿¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤é¡Ø¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥À¡¼¥¯¡Ù¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¤Í¡£´Å¤Ã¤¿¤ë¡Á¤¤¤¢¤ÎÌ£¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¡Ê¥Æ¥£¥à¥¿¥à¤Ê¤ê¤Ë¡Ë¥Ó¥¿¡¼´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¡£´Å¤µ¤ÎÍ¾±¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥È´¶¤¬¤¤¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¥í¥Ð¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤±¤É¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¤¬¸Ç¤á¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Åßµ¨¸ÂÄê¤Ê¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤È¡¢¢¡Ö¥Æ¥£¥à¥¿¥à¥¹¥é¥à¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÂÐ³ÑÀþ¾å¤Î³Ñ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥Æ¥£¥à¥¿¥à¤ò¥¹¥È¥í¡¼Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¤òµÛ¤¤¹þ¤ß¡¢¤È¤í¤±¤¿¤È¤³¤í°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù¤ë¥¢¥ì¤Ç¤¹¡ª
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
°Ê¾å¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤¤¤±¤Á¤ã¤¦·Ï¤ª¤ä¤Ä¤ò¾¡¼ê¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜ´ë²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï»þ´ü¤äÅ¹ÊÞ¡¢ÃÏ°èÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²Á³Ê¤Ï¹ØÆþ»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£