米誌「Forbes」が毎年恒例の「30アンダー30(30 under 30)」を発表。20の分野でそれぞれ社会的な影響力を持ち、活躍する30歳未満の若手30名が選ばれたが、「ハリウッド&エンターテイメント」や「アート&スタイル」の分野からは、女優のヘイリー・スタインフェルドやゾーイ・クラヴィッツ、モデルのカーリー・クロスなどが選出された。14歳でオスカーにノミネートされた現在20歳のヘイリーは、演技力ばかりか2016年にリリースしたシングル『スターヴィング』がプラチナディスクに輝くなど、歌唱力でも実力を披露するマルチプレイヤーだ。現在28歳のゾーイはオスカー女優リース・ウィザースプーンやニコール・キッドマンと共演したミニシリーズ『ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜』でボニー役を好演。2018年は『ハリー・ポッター』スピンオフ『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』の続編『Fantastic Beasts:The Crimes of Grindelwald(原題)』が控えている。25歳のカーリーは「Forbes」のモデル番付2017年版で7位にランクイン。その推定年収は900万ドル(約10億400万円)にのぼる。非営利団体「Kode with Klossy」を設立し、これまでに500人以上の若い女性にサマーキャンプや奨学金を通じてコンピュータプログラミングなどの教育の機会を与えてきたという。カーリーは特集号の表紙を飾る1人にも選ばれている。カーリーのモデル仲間では、スキ・ウォーターハウスも選ばれている。最近は女優としても活躍するスキは現在25歳。2016年後半に親友のポピー・ジェイミー(27)とレオ・シーゲル(26)と共に、ハンドバッグとファッションアクセサリーブランド「Pop and Suki」を立ち上げ、成功を収めている。ほか、ラッパーのカーディ・B(25)やトラヴィス・スコット(26)、歌手ジョー・ジョナス(28)、シンガーソングライターのカリード(18)、モデルのジョーダン・ダン(27)、女優ライリー・キーオ(28)、監督のダニエル・クワン(28)などが選出されている。(※カッコ内は年齢)