アメリカの映画データベースサイトIMDbが2017年の人気ドラマ、トップ10を発表。1位は6年連続で「ゲーム・オブ・スローンズ」だった。

今はリアルタイム、録画、ネット配信などさまざまな視聴方法があるため、ドラマの人気ぶりを視聴率ではかるのは難しく、同サイトは月2億5,000万ユーザーによる検索から人気を割り出したという。ユーザーの期待度の高い2018年の新ドラマのトップ10も発表している。（澤田理沙）

2017年の人気ドラマ トップ10

1. 「ゲーム・オブ・スローンズ」

2. 「13の理由」

3. 「ウォーキング・デッド」

4. 「リック・アンド・モーティ」

5. 「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

6. 「ヴァイキング 〜海の覇者たち〜」

7. 「アメリカン・ゴッズ」

8. 「アメリカン・ホラー・ストーリー」

9. 「Marvel ザ・ディフェンダーズ」

10. 「TABOO」

2018年の期待の新ドラマ トップ10

1. 「ザ・エイリアニスト（原題） / The Ailienist」

2. 「キャッスルロック（原題） / Castle Rock」

3. 「ウェイコ（原題） / WACO」

4. 「クローク＆ダガー（原題） / Cloak & Dagger」

5. 「グッド・オーメンズ（原題） / Good Omens」

6. 「タイタンズ（原題） / Titans」

7. 「ザ・レジデント（原題） / The Resident」

8. 「ブラック・ライトニング（原題） / Black Lightning」

9. 「ロザンヌ（原題） / Roseanne」

10. 「マニアック（原題） / Maniac」