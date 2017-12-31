高校サッカー選手権、1回戦が終了！勝ち上がったのはこの16チーム
高校サッカーの日本一を決める第96回全国高校サッカー選手権大会が12月30日に開幕。
開会式が開催された30日に1試合、翌31日には残り15試合の1回戦計16試合が行われた。結果は以下の通り。2017年12月30日（土）
関東第一(東京B) 0-2 佐賀東(佐賀)2017年12月31日（日）
中京大中京(愛知) 0-3 長崎総科大附(長崎)
清水桜が丘(静岡) 1-1 PK3-5 高川学園(山口)
北陸(福井) 1-3 日章学園(宮崎)
日本文理(新潟) 2-0 立正大淞南(島根)
旭川実(北海道) 4-2 宜野湾(沖縄)
秋田商(秋田) 0-1 神村学園(鹿児島)
昌平(埼玉) 1-1 PK4-3 広島皆実(広島)
明秀日立(茨城) 3-0 高知西(高知)
星稜(石川) 1-0 松山工(愛媛)
実践学園(東京A) 0-2 滝川第二(兵庫)
帝京大可児(岐阜) 3-0 徳島北(徳島)
山梨学院(山梨) 1-2 米子北(鳥取)
仙台育英(宮城) 3-2 高松商(香川)
富山第一(富山) 1-0 東海大星翔(熊本)
尚志(福島) 0-3 東福岡(福岡)
東京代表の2校が早くも敗退した一方、前回大会ベスト8の滝川第二と東福岡は順当に勝ち上がっている。
2回戦は年が明けて1月2日に開催。前回王者の青森山田、総体王者の流通経済大柏などはここから登場する。