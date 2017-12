英国映画協会(BFI)発行のサイト&サウンド誌が、2017年の映画ベスト25本を発表した。

第1位に選出されたのは、製作費わずか500万ドルながら、世界興収2億ドル以上の大ヒットを記録した、コメディ俳優ジョーダン・ピールの長編監督デビュー作「ゲット・アウト」。同作は、白人のガールフレンドの家庭に招待された黒人男性が体験する悪夢を描いたもので、サスペンスホラーとして成立させつつも、人種差別問題を浮かび上がらせた監督の手腕が高く評価され、賞レースでも躍進中だ。

サイト&サウンド誌のランキング選考は映画に限定していないようで、25年ぶりの続編となったデビッド・リンチ監督のドラマ「ツイン・ピークス The Return」が第2位に。また、イギリスでの公開日をもとにしていることから、昨年アメリカで公開された作品も今年のランキングに入っている。

サイト&サウンド誌選出、2017年のベスト25は以下の通り。

1.「ゲット・アウト」(ジョーダン・ピール監督)

2.「ツイン・ピークス The Return」(デビッド・リンチ&マーク・フロスト監督)

3.「コール・ミー・バイ・ユア・ネーム(原題)」(ルカ・グァダニーノ監督)

4.「Zama(原題)」(ルクレシア・マルテル監督)

5.「Western(原題)」(バレスカ・グリーゼバッハ監督)

6.「Faces Places(原題)」(アニエス・バルダ監督)

7.「グッド・タイム」(ジョシュア&ベニー・サフディ監督)

8.「ラブレス」(アンドレイ・ズビャギンツェフ監督)

9.「ダンケルク」(クリストファー・ノーラン監督)

9.「The Florida Project(原題)」(ショーン・ベイカー監督)

11.「A Ghost Story(原題)」(デビッド・ロウリー監督)

12.「Lady Macbeth(原題)」(ウィリアム・オールドロイド監督)

12.「BPM ビート・パー・ミニット」(ロバン・カンピヨ監督)

12.「You Were Never Really Here(原題)」(リン・ラムジー監督)

15.「God’s Own Country(原題)」(フランシス・リー監督)

16.「パーソナル・ショッパー」(オリビエ・アサイヤス監督)

16.「シェイプ・オブ・ウォーター」(ギレルモ・デル・トロ監督)

16.「ストロング・アイランド」(ヤンス・フォード監督)

19.「私はあなたの二グロではない」(ラウル・ペック監督)

19.「レディ・バード(原題)」(グレタ・ガーウィグ監督)

19.「レット・ザ・サンシャイン・イン」(クレール・ドゥニ監督)

19.「ムーンライト」(バリー・ジェンキンス監督)

19.「Mother!(原題)」(ダーレン・アロノフスキー監督)

19.「マッドバウンド 哀しき友情」(ディー・リース監督)

25.「希望のかなた」(アキ・カウリスマキ監督)

25.「沈黙 サイレンス」(マーティン・スコセッシ監督)