ÂçºåŽ¥¥ß¥Ê¥ß¤¬Ž¢¥¢¥¸¥¢¿ÍŽ£¤ÇÂçº®»¨¤¹¤ëÍýÍ³
Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Ï¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ï¢Æü¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
Âçºå¤ÎÆñÇÈ¤ä¿´ºØ¶¶³¦·¨¤ÎÈË²Ú³¹¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥ß¥Ê¥ß¡×¤Ï¡¢¤«¤ËÆ»³Ú¤ä¥°¥ê¥³¤Î´ÇÈÄ¤Ê¤É¥³¥Æ¥³¥Æ¤ÎÂçºåÊ¸²½¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÂçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈË²Ú³¹¤¬º£¡¢°ÛÍÍ¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í¤ä´Ú¹ñ¿Í¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤ÎË¬ÆüµÒ¤Ç¡¢Âçº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÆÃÄê¤ÎÆü¡¢»þ´Ö¤À¤±º®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ï¢Æü¡¢Ä«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç°ò¤òÀö¤¦¤è¤¦¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤À¡£
´Ø¶õ¤ÎLCCÁýÊØ¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë
2016Ç¯¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í¤Ï2012Ç¯Èæ¤Ç2.9ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£°ìÊý¡¢Âçºå¤ÏÁ´¹ñ¤Î¿¤ÓÎ¨¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢Æ±4.7ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½¡¡Ë¡£¡¡
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÍøÍÑµÒ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ê´Ø¶õ¡Ë¤Ç¤Ï2014Ç¯¤´¤í¤«¤é¥¢¥¸¥¢·÷¤«¤é¤Î¹Ò¶õÊØ¤¬½ù¡¹¤ËÁý²Ã¡£2017Ç¯1·îËö¤Ë¤ÏLCCÀìÍÑ¤À¤Ã¤¿Âè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¹ñºÝÀþ¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´Ø¶õ¤ÎLCC¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤¤¿ÀïÎ¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤ÎË¬ÆüµÒ¤¬µÞÁý¤·¤¿¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¥ß¥Ê¥ß¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤ÆÊâ¤¯²ÈÂ²¡¢Âç¤¤Ê¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò°ú¤¤º¤ëÀÄÇ¯¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¯¼ã¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤ÎË¬ÆüµÒ¤¬·²¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢Âçºå¤ÎË¬ÆüµÒ¤Î¤¦¤ÁÌó8³ä¤ò¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¿Í¡¹¤ÇÀê¤á¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¿Í¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬56.5¡ó¤È¡¢Åìµþ¤Î42.7¡ó¤è¤ê¤â¹â¤¤¡Ê¿ÞÉ½¢¡Ë¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î³°¹ñ¿Í¤òÃæ¿´¤ËÂçºå¤ÎË¬ÆüµÒ¿ô¤Ï941Ëü¿Í¤È¡¢Åìµþ¤Î1159Ëü¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÂ½¿§¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿ô¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥Ê¥ß¤ÏÏ¢Æü¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥¥¿¡×¤è¤ê¡Ö¥ß¥Ê¥ß¡×¤¬¿Íµ¤
»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¬ÆüµÒ¤Î¿Íµ¤¤Ï¥¥¿¡ÊÇßÅÄ¡¦Âçºå±Ø¼þÊÕ¡Ë¤ä´ØÀ¾¤Î¤Û¤«¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤è¤ê¤â¥ß¥Ê¥ß¡Ê¿´ºØ¶¶¡¢ÆñÇÈ¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¡Ê¿ÞÉ½£¡Ë¡£
¥ß¥Ê¥ß¤ÏÇã¤¤Êª¤ä¿©»ö¤ò¤¹¤ëÅ¹¤¬¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬ÆüµÒ¤Ï¸úÎ¨ÎÉ¤¯´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¥¥¿¤Ï¥ß¥Ê¥ß¤Û¤É½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ÜÀß´Ö¤Î°ÜÆ°¤âÃÏ²¼³¹¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ë¬ÆüµÒ¤¬ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎË¬ÆüµÒ¤¬¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ß¥Ê¥ß¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°É©Áí¸¦¤Ë¤è¤ë´Ø¶õ¤«¤é½Ð¹ñ¤·¤¿Ë¬ÆüµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÚºß´ü´ÖÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ä¹á¹Á¡¢¥¿¥¤¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÂÚºß´ü´Ö¤Î¤¦¤Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÂçºå¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡Ê¿ÞÉ½¤¡Ë¡£
ºÇ½é¤ÏÃÄÂÎµÒ¤È¤·¤ÆË¬Æü¤·Ê£¿ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ò½ä¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥ß¥Ê¥ß¤Ç¼þÍ·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËLCC¤ò»È¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¤ÇºÆË¬¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤ÂçºåÎ®¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹
Ë¬ÆüµÒ¤ÎµÞÁý¤ò¹¥µ¡¤È¤È¤é¤¨¡¢´ë¶È¤Ï¼ûÍ×¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ËÎÏ¤òÃí¤°¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤ÏÉ´²ßÅ¹¤À¡£Âçºå¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëÉ´²ßÅ¹¤ÎÇä¾å¹â¤Ïº£Ç¯1·î¤«¤é10·î¤Þ¤Ç10¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Éâ¤ÄÀ¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤¹Åìµþ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿ÞÉ½¥¡Ë¡£
¡ÖÂçºåÎ®¤Î¿Í¾ðÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ëÀÜµÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÉ´²ßÅ¹¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
ÆñÇÈ¤Ë¤¢¤ë¹âÅç²°ÂçºåÅ¹¤Ïº£Ç¯3¡Á9·î¤Þ¤Ç¤ÎÌÈÀÇÇä¤ê¾å¤²¤¬Á°Ç¯Æ±´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.8ÇÜ¤òµÏ¿¡£ËèÆü¡¢³«Å¹¤¹¤ë10»þÁ°¤Ë¤ÏË¬ÆüµÒ¤¬30¡Á50¿Í¤Û¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¤¤¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤ÆºÂ¤Ã¤ÆÂÔ¤Á¡¢³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤Ë²½¾ÑÉÊ¤ä¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊÇä¤ê¾ì¤Ë»¦Åþ¤¹¤ë¡£
Æ±Å¹¤Ï2017Ç¯9·î¤«¤é¡¢Å¹Æâ¤Î°ÆÆâ¤ò4¥«¹ñ¸ìÂÐ±þ¤Ë¤·¤¿¡£11Âæ¤À¤Ã¤¿ÌÈÀÇ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤â11·î¤«¤é18Âæ¤Ë³ÈÄ¥¤·¤¿¡£
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤âË¬ÆüµÒ¤Î½¸µÒ¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¤Ï10·î¤ÎÌÈÀÇÇä¤ê¾å¤²¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ40¡óÁý¤È¡¢Ã±·î¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥«¥á¥é¤ä¿æÈÓ´ï¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢ÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÛÃÄ¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ÏÇä¤ê¾ì¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊÆ±Å¹¤ÎÂ¼ÅÄÂÙÂçÉûÅ¹Ä¹¡Ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¤Ç¤Ï²Û»ÒÎà¤¬ºÇ¶á¤ÎÇä¤ì¶Ú¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¾¦ÉÊ¤ä¡Ö¥³¥í¥í¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ß·Ï¾¦ÉÊ¤ò»³ÀÑ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçºå´Ñ¸÷¶É¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢Ë¬ÆüµÒ¤¬Âçºå¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤ä²½¾ÑÉÊ¤ò²¡¤µ¤¨²Û»Ò¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½¦¡Ë¡£
Çä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤ÎÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ö¥í¥°¤Îµ½Ò¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
ÆÃ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¿Í¤Ï¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ä¹á¹Á¿Í¤â¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤òÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Âçºå´Ñ¸÷¶É¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ë¬ÆüµÒ¤¬Î¹¹ÔÁ°¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ðÊó¸»¤Ï¡ÖSNS¤ä¥Í¥Ã¥È¡×¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡Ê¿ÞÉ½§¡Ë¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë»Ù¾ã¤Î¥±¡¼¥¹¤â
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬È¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤É¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¡¢¤¤¤Ä²Ð¤¬¤Ä¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÏÇä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤Î¸«¶Ë¤á¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¬ÆüµÒ¤ÎÁý²Ã¤Ï¥ß¥Ê¥ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¸·Ã¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¼þÍ·¤¹¤ëË¬ÆüµÒ¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬Êâ¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÂç¤¤Ê¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò2¤Ä¤â¥¬¥é¥¬¥é¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¶Ð¤ÎºÝ¤ËÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆñÇÈ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ëÃËÀ¡Ë¡£
¡Öº£¤Î¥ß¥Ê¥ß¤ÏË¬ÆüµÒ¤À¤é¤±¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂçº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹Âçºå¤Î½»Ì±¤â¤¤¤ë¡£¥ß¥Ê¥ß¤¬ÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤é¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£