先日、英 ヘンリー王子 は婚約者 メーガン・マークル も交え王室メンバー達とクリスマスを満喫。その後はBBCのラジオ番組によるインタビューで「素晴らしかったですよ! メーガンも本当に(クリスマスを)楽しんでくれました!」「家族(王室のメンバー達)も彼女が一緒にいることをとても喜んでくれました。一緒に素晴らしい時間を過ごせたと思います」などと語ったのだが、発言の一部にメーガンの異母姉が猛反発。それに続き今度はメーガンの異母兄までもが、王子の発言に異議を唱えた。ラジオ番組のインタビューに応じたヘンリー王子が、王族とのクリスマスを満喫したメーガン・マークルの様子を回顧し「楽しんでくれました」とコメント。さらに「(王室メンバーは)彼女がかつて持つことのなかったファミリーだから」とも話したことにメーガンの異母姉が怒り、Twitterでこのように反論した。「実際、メーガンには大家族がいました。常に彼女と共にいたし、寄り添っていたのです。とても普通の家庭でした。彼女の母と父が離婚した後、彼女には家族が2つできたのです。疎遠になった者などいません。彼女が忙しすぎただけです。事実を書き写真を載せてある私の本を読んでください。」「彼女には大家族がいます。これまでずっとね。父だって素晴らしく献身的な人なのです。」「なんと楽しかったことでしょう。」またメーガンの異母兄も不快に感じたらしく、『Daily Mail』のインタビューでこのように話している。「(王子の発言に)少しショックでした。メーガンは素晴らしい子供時代を過ごしたんですから。家族も多かったんです。」「特にクリスマスやその他の祝日は、僕の家、彼女の母の家、父の家で過ごしたものです。」「なので『家族がいなかった』という王子の発言は、僕には理解しかねます。」またメーガンの異母兄は「父やメーガンの母も混乱したことでしょう」とし、こう続けた。「父にとって(クリスマスなど)祝日は本当に大事なものだったんです。」メーガンがヘンリー王子に話していた内容と、家族の認識には大きなズレがあったもようだ。おそらくどちらかが口を閉ざせばいいのだろうが、折り合いをつけなければ今後もトラブルが続きそうである。画像は『Kensington Palace 2017年12月21日付Instagram「Thank you so much for all of the wonderful comments following the release of Prince Harry and Ms. Meghan Markle’s engagement photographs.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 ケイ小原)