01.

相手の気持ちになれる

02.

偏見を持たない、嫉妬しない

03.

知ったかぶりをしない

04.

素直に謝れる

05.

意見を押し付けない

06.

見返りを求めない

07.

媚を売らない

08.

運にばかり頼らない

09.

臨機応変に行動できる

10.

直感を信じる

11.

自分を責めない

12.

しっかりとした金銭感覚がある

13.

不屈の精神を持っている

14.

常に学ぶ姿勢でいる

15.

体調管理ができる

16.

殻を突き破る勇気がある

17.

無駄にエネルギーを使わない

18.

時間を有効利用できる

19.

冷静さを忘れない

20.

時には人に甘えられる

21.

成功は自分次第だと知っている

22.

基本的にポジティブ

23.

完璧を求めない

24.

自己分析ができている

25.

ピンチでも

「なんとかなるさ」と思える

Licensed material used with permission by I Heart Intelligence