ご存じのとおり2017年の「紅白歌合戦」には、2018年9月に引退する歌手の 安室奈美恵 が出場する。安室は通常女性歌手が属する「紅組」ではなく、「特別出演歌手」として登場。2003年以来、実に14年ぶりの出演でNHKの地道な交渉がようやく実った。14年ぶりではあるが、今回が当然、安室が出演するラスト紅白。すでにニュースでは紅白で披露される曲が『HERO』であることが発表されたが、日刊SPA!ではファンが紅白で歌ってほしかったと思う安室奈美恵の曲を アンケート 調査した。25年の中で数々の名曲を歌ってきた安室奈美恵。最後の紅白でファンはいったいどの曲を歌ってほしかったのか。選んだ理由と供にランキング形式で発表しよう。=================【質問】紅白で聞きたい安室奈美恵の曲は?【結果】7位 SWEET 19 BLUES 3人7位 NEVER END 3人7位 How do you feel now? 3人7位 Body Feels EXIT 3人6位 Baby Don’t Cry 5人5位 TRY ME 〜私を信じて〜 6人4位 Finally 7人=================(日刊SPA!にて100人に調査)同率7位にランクインしたのは『SWEET 19 BLUES』、『NEVER END』、『How do you feel now』、『Body Feels EXIT』の4曲だった。『SWEET 19 BLUES』は記録的メガ・ヒットとなった1996年の2ndアルバムに収録され、後に7thシングルとしてリカットされている。「転機になった年の曲」(35歳・埼玉県)「アルバムも売れたし歌詞も彼女に合っている」(45歳・埼玉県)小室哲哉が九州・沖縄サミットのイメージソングの作曲した『NEVER END』。元々アップテンポの曲調だったが、小渕総理が亡くなったため急遽バラードに曲の構成が変更された。「ライブでも盛り上がる曲だから!」(26歳・埼玉県)「終わってほしくないから」(29歳・東京都)『How do you feel now』は16年ぶりに小室哲哉氏が手がけたことで話題になっている最新曲。当時の黄金期を知る人からすると少し懐かしく感じるはずだ。「安室さんは勿論のこと、色々な人の節目、大晦日に合っていると思うし、PVも素敵だったので」(43歳・東京都)「小室哲哉さんとのコラボは90年代安室さんの全盛期を彷彿させるメロディーと未来へのメッセージをミックスした曲で好きです」(34歳・広島県)激しいダンスが特徴的な『Body Feels EXIT』。この振り付けはKABAちゃんが担当していた。「歌とダンスが激しいのに安室の息が乱れない様が素晴らしい!ので」(47歳・ 神奈川県)「よく聞いていた。この曲でブレイクした」(31歳 ・静岡県)6位は『Baby Don’t Cry』。本作でデビューシングルからの連続記録となっているオリコン・シングルチャート13年連続トップ10入りを達成し、女性アーティスト歴代単独1位となった。「出てない間のやつを」(42歳・鹿児島県)「好きだから」(47歳・福岡県)5位にランクインしたのは『TRY ME 〜私を信じて〜』。安室奈美恵 with SUPER MONKEY’Sの5枚目のシングル。オリコンチャート初登場49位からじわじわと上昇、初のTOP10入りを果たし、累計70万枚を超える大ヒットとなった。「今でも踊ったら宴会で盛り上がる」(37歳・東京)「ノリがいい」(東京都・42歳)4位の『Finally』は11月8日に発売されたラストアルバム『Finally』に収録されている最新曲。安室奈美恵の25年間の想いが詰まった曲といえるだろう。“最後の”紅白という舞台にはまさにふさわしい曲だ。「最新曲だから」(33歳・京都府)「この曲が美しいと思うため」(27歳・東京都)「安室ちゃんの想いがつまった曲だから」(29歳・福島県)「It’s the final…」(35歳・ 香港)◆いよいよベスト3!3位 Don’t wanna cry 9人「今歌って欲しい曲だから。」(岡山県)「安室ちゃんの曲の中でも一番好きな曲だから」(25歳・東京都)「大好きだから」(東京都・50歳)小室哲哉プロデュース第3弾シングル『Don’t wanna cry』は3位。この曲で第47回 NHK紅白歌合戦 に2年連続となる出場を果たしている。日本レコード大賞の大賞に史上最年少で輝いたことが印象的だ。2位 Hero 12人「力強く感動的な曲だから」(35歳・ 東京)「昨年のNHKのリオデジャネイロオリンピックのテーマソングで是非とも歌ってほしいと思ったから」(43歳・東京都)「日本を応援する紅白に相応しい歌」(41歳・東京都)「MVが妖精のようで綺麗だから」(47歳・長野県)「最後にふさわしい」(39歳 福岡県)「安室ちゃんは私のヒーローだから」(36歳・岐阜県)『Hero』は、2016年NHKリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックのテーマソングとして記憶に新しいだろう。感動的な曲で印象に残るといった意見が多数を占めた。1位 CAN YOU CELEBRATE? 25人「幼い頃からずっと耳にしていて安室奈美恵さんの代表曲とも言えるから」(22歳・愛知県)「最後にみんなで祝福したい」(富山県)「好きな曲だから」(14歳・カナダ)「自分の1番好きな曲でもあるし、安室ちゃんにとってもこの曲は人生の節目の時に歌ってきた曲だと思うから、最後の紅白でぜひ歌ってほしいです」(20代・ 千葉県)「印象的な曲、再復活時にもこの曲で紅白出演したから」(50歳・東京都)「どの世代でも聴いたことがあるヒット曲だと思うから」(38歳 ・東京都)「これしかない」(アメリカ・40歳)1位は安室自身最大のヒット曲『CAN YOU CELEBRATE?』。月9ドラマの主題歌で、今でも結婚式の定番ソングだ。おそらくファンでなくとも一度は耳に聞き入れたことがある曲だろう。アンケート結果からもわかる通り、10代から50代まで世代を問わず支持され、さらには海外からのコメントもあった。やはり、安室の代名詞ともいえるこの曲は「ラスト紅白」となると外せない曲のようだ。1位と3位は安室の全盛期と言える時代の曲だが、一方で2位の『Hero』や4位の『Finally』など最近のヒット曲も上位に。また、11位以下は『a walk in the park『や『I HAVE NEVER SEEN』、『Get Myself Back』、『RESPECT the POWER OF LOVE』、『Showtime』、『GIRL TALK』の6曲が同率で並ぶ結果となった。 <文/谷中こうた>