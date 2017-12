イギリスの首都ロンドンの飲み屋で給料袋を落としてしまった男性がTwitterなどソーシャルメディアの力で救われました。Twitter上で飲み屋のツイートが300万回以上拡散された結果、失われた給料は見事本人の元に戻ったことが報じられています。

クリスマス前の最もお金が必要なとき、ポーランド人の出稼ぎ労働者のマリウスさんは、大切な給料600ポンド(約9.13万円)を南ロンドン・ウィンブルドンの飲み屋で失くしてしまいました。



給料袋にはMariusz(マリウス)と下の名前だけが書かれており、手がかりはそれ以外にありませんでした。



しかしながらマリウスさんは27日、給料袋を落とした飲み屋アレグザンドラの店員に自身の名前を告げ、封筒に入っている金額を見事言い当て、無事お金を回収することに成功しました。飲み屋側は防犯カメラの映像と本人が一致しているかの確認も行ないました。

ロンドンの飲み屋アレグザンドラは、Twitterアカウントで給料袋が発見されたことを告知しました。



その際、給料袋に書かれた名前、中に入っている金額、どのバーだったかを言い当てることができれば本人と認めると添え書きしました。



Somebody lost their Crimbo wage packet in here last night. We found it, and we've got it. Let us know the name on the front, how much, and which bar it was in, and it's yours. Please RT so we can get this fella his Christmas wages back. pic.twitter.com/yHMNEB55Pg

— The Alexandra (@TheAlexSW19) December 22, 2017