米ドラマ「THIS IS US 36歳、これから」でケイトを演じているクリッシー・メッツが、来春に舞台デビューを果たすと The New York Times などが報じた。

クリッシーが出演するのは、ニール・ラビュートの舞台「ファット・ピッグ(原題) / Fat Pig」。2004年にオフブロードウェイで初上演された作品で、肥満女性ヘレンと恋に落ちた男性トムを描いている。クリッシーは、体重が原因でトムの同僚から常にからかわれるヘレンを演じるそうだ。

ロサンゼルスで上演される今回の舞台は、オリジナル版にオフィスでのシーンが新たに加わっているほか、エンディングも変えられているとのこと。プレビュー公演は2018年5月16日(現地時間)から始まり、開幕は5月23日。千秋楽は6月24日だという。

クリッシーは先日発表された第75回ゴールデン・グローブ賞テレビ部門のノミネーションで、助演女優賞候補に挙がっている。(澤田理沙)