山戸結希監督の新作『Girls of Cinema』が本日12月29日にVimeoで公開された。1年前の2016年12月29日に東京・新宿で撮影された同作は、3人の少女が新宿の街を走り回る8分42秒の全編英語作品。主役に『ミスiD2016』グランプリを受賞した保紫萌香がキャスティングされている。共演者はひらく、上埜すみれ。劇中音楽にはサニーデイ・サービスの“苺畑でつかまえて”“パンチドランク・ラブソング”が使用されている。山戸結希監督は「今回のバージョンをep.0として、長編映画としても撮影しようと考えています。これからも一緒に闘ってくださる女の子に声をかけ、プロジェクトを立ち上げてゆきますので、このあとの展開も是非、お楽しみにされてください」とコメントしている。■山戸結希監督のコメント2016年12月29日に撮影した『Girls of Cinema』を、2017年12月29日に公開する運びとなりました。今回のバージョンをep.0として、長編映画としても撮影しようと考えています。これからも一緒に闘ってくださる女の子に声をかけ、プロジェクトを立ち上げてゆきますので、このあとの展開も是非、お楽しみにされてください。そして、ぜひ、ご参加下さいね。映画の女の子、Please Join us!