欧米にはクリスマスに「シークレットサンタ」と呼ばれる伝統行事があります。

「プレゼントをあげる相手」と「プレゼントをもらう相手」をくじ引きで決め、クリスマスに誰からいったい何が届くかを楽しみに待つという大イベントです。

海外掲示板で、

「自分がもらった相手はビル・ゲイツだった!」と、もらった物を紹介していました。

プレゼントの中身は……。

One Reddit User Got Bill Gates As Her Secret Santa, And Here’s What She Received

ビル・ゲイツ氏は毎年シークレットサンタに参加しているのですが、いったい誰にプレゼントをあげるのかは当日までわかりません。

プレゼントが届いたのは、大の猫好きであるVietteLLC(ユーザーネーム)さんという女性でした。

Bill Gates was my Reddit Secret Santa?? - YouTube



彼女に送られてきたものは、なんとWEBコミックの猫キャラクター、「Pusheen」(プシーン)の特大ぬいぐるみ。

Facebookやメッセンジャーで人気で、スタンプにもなっています。



ビル・ゲイツ氏の直筆の手紙付き。

他には、クロススティッチの猫に関する世界にひとつという作品。

3つの猫団体に対して、彼女の名前での250ドルずつの寄付。

その他、本や小物などどっさりと届いたようでした。

これを見ての海外掲示板のコメントをご紹介します。

●なんてこった、ビル、限度額は20ドルまでと言っただろ!



↑きっと彼の銀行のソフトウェアは最小単位が1000ドルなんだよ。



↑彼は裕福すぎてその手紙や写真にかける30秒のほうが、2000ドル(約22万円)を使うよりもリソースを大きく使うと思う。



●彼は本当に思慮深いギフトの贈り主だよ。



↑そこが重要な部分だと思う。お金があるというだけではなく、きちんと時間をかけて(あるいは誰かに払って時間をかけさせて)毎回の贈り物がすばらしくなるように調べている。



●彼のシークレット・サンタギフトは失望したことがない。



●ビル・ゲイツに何かをあげないといけないところを想像してみよう。



●逆に誰がビルにあげる人になっているのかが興味深い。



↑ある年には誰かが彼にキルトの毛布を作っていたよ。

なかなかクールだった。別の年にはビルはチャリティのために才能を見せてほしいとリクエストして、誰かが地域の動物保護施設へ行き、写真を撮っていたよ。



↑自分ならiPadを買ってSurface Pro boxに入れて送るんだけどな。



●きっと選ぶのをビルも楽しんでいるんだろう。



●自分がビル・ゲイツに当たったら、頭がきっと爆発するよ。いろんな面から尊敬していて、さらに彼は贈り物をいろいろと考える人だからね。



毎年ビル・ゲイツが、誰に当たって、どんな贈り物をするのかが注目されています。あげる相手のことをよく調査しているそうで、今年も失望させないギフトになったようです。

過去にはビル・ゲイツ氏から、コスプレ衣装をプレゼントされた人もいました。

