上映企画『丸の内ピカデリー アニメーション爆音映画祭』が、1月12日から東京・丸の内ピカデリー3で開催される。同企画では、ライブやコンサート向けの音響機材をセッティングし、作品の持つ音の世界や可能性を追求。各作品に適した音響調整は樋口泰人(boid)が担当し、作品やシーンに合わせて音量・音圧を調整する。上映作品は『COWBOY BEBOP 天国の扉』『KING OF PRISM by PrettyRhythm』『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』『クラッシャージョウ 劇場版』『映画 けいおん!』『映画 「聲の形」』『THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!』『劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-』『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』『劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』『劇場版 鋼の錬金術師 嘆きの丘(ミロス)の聖なる星』『パプリカ』『劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い』『マインド・ゲーム』『魔法少女リリカルなのは Reflection』『夜明け告げるルーのうた』。さらにOVA『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』シリーズを一挙に上映するオールナイト企画も予定している。『KING OF PRISM by PrettyRhythm』と『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』は応援上映の回を、『THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!』にはチアリング上映の回を設ける。前売チケットは12月29日17:00から丸の内ピカデリーのオフィシャルサイト、12月30日から丸の内ピカデリー店頭で販売。