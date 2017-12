国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づいて、2017年公開映画の「満足度ランキング」と「レビュー数ランキング」を発表。映画ファンから特に評価の高かった上映作は!? 2017年の映画をデータで総括。まずは満足度ランキングから!

[★★★★☆4.05/5点]9月1日公開

[★★★★☆4.06/5点]11月3日公開

[★★★★☆4.07/5点]6月24日公開

[★★★★☆4.07/5点]2月25日公開

[★★★★☆4.08/5点]11月23日公開

[★★★★☆4.08/5点]4月21日公開

4位『ワイルド・スピード ICE BREAK』

[★★★★☆4.10/5点]4月28日公開

3位『ベイビー・ドライバー』

[★★★★☆4.14/5点]8月19日公開

2位『ドリーム』

[★★★★☆4.17/5点]9月29日公開

1位『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス』

[★★★★☆4.22/5点]5月12日公開

【11〜20位のランキング】

11位:『LION ライオン 25年目のただいま』★4.00[4月7日公開]

12位:『ラ・ラ・ランド』★4.00[2月24日公開]

13位:『LOGAN ローガン』★4.00[6月1日公開]

14位:『わたしは、ダニエル・ブレイク』★4.00[3月18日公開]

15位:『帝一の國』(東宝)[4月29日公開]

16位:『T2 トレインスポッティング』★3.99[4月8日公開]

17位:『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』★3.99[12月15日公開]

18位:『はじまりへの旅』★3.96[4月1日公開]

19位:『僕のワンダフル・ライフ』★3.96[9月29日公開]

20位:『パターソン』★3.95[8月26日公開]

年間レビュー数ランキングTOP10

10位『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』

[25,926Mark!]2月3日公開

9位『22年目の告白 私が殺人犯です』

[26,531Mark!]6月10日公開

8位『スパイダーマン ホームカミング』

[27,647Mark!]8月11日公開

7位『パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊』

[27,985Mark!]7月1日公開

6位『ダンケルク』

[30,303Mark!]9月8日公開

5位『モアナと伝説の海』 [34,155Mark!]3月10日公開 4位『ドクター・ストレンジ』 [34,387Mark!]1月27日公開 3位『SING/シング』 [39,665Mark!]3月17日公開 2位『美女と野獣』 [70,338Mark!]4月21日公開 1位『ラ・ラ・ランド』 [102,383Mark!]2月24日公開 【11〜20位のランキング】 11位:『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス』25,479Mark![5月12日公開] 12位:『メッセージ』23,639Mark![5月19日公開] 13位:『ベイビー・ドライバー』23,583Mark![8月19日公開] 14位:『ムーンライト』21,708Mark![3月31日公開] 15位:『キングコング:髑髏島の巨神』20,128Mark![3月25日公開] 16位:『ワンダーウーマン』19,649Mark![8月25日公開] 17位:『銀魂』18,647Mark![7月14日公開] 18位:『帝一の國』18,490Mark![4月29日] 19位:『ザ・コンサルタント』18,163Mark![1月21日公開] 20位:『ワイルド・スピード ICE BREAK』17,626Mark![4月28日公開]

【振り返り】2016年映画ランキング

■満足度ランキングTOP5

1位:『この世界の片隅に』★4.39

2位:『シング・ストリート 未来へのうた』★4.26

3位:『PK』★4.21

4位:『湯を沸かすほどの熱い愛』★4.15

5位:『怒り』★4.11

■レビュー数ランキングTOP5 1位:『君の名は。』70,800Mark! 2位:『ズートピア』52,340Mark! 3位:『オデッセイ』48,491Mark! 4位:『シン・ゴジラ』43,301Mark! 5位:『デッドプール』33,387Mark!

---

※2017年のランキングは、2017年1月1日以降に劇場で公開された映画を対象に、2017年12月25日時点での平均★スコア(5点満点)とMark!数を集計。「★スコア=満足度」「Mark!数=レビュー数」として、それぞれの数値が高い作品から順にランキング化いたしました。2016年ランキングは2016年12月14日時点のものです。

※満足度(★スコア)ランキングはMark!数が4,000件以上の作品を対象としています。

※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。

※★スコアの小数点第3位以下は省略して表記しています。

※レビュー投稿(Mark!)は1作品につき1人1件までです。

(C)2016 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & REDPETER FILM. All Rights Reserved.、(C)Marvel Studios 2017、(C)Cosmos Filmed Entertainment Pty Ltd 2016、(C)2017 Twentieth Century Fox、(C)2016 Disney. All Rights Reserved.、(C)Universal Pictures、(C)2016Twentieth Century Fox、(C)Marvel Studios 2017、(C)2016 Twentieth Century Fox、(C)2017 映画「22年目の告白-私が殺人犯です-」製作委員会、(C)Marvel Studios 2017. (C)2017 CTMG. All Rights Reserved.、(C)2017 Disney. All Rights Reserved.、(C)2017 Warner Bros. All Rights Reserved.、(C)2016 Disney. All Rights Reserved.、(C)2016MARVEL Marvel-japan.jp/Dr-strange、(C)Universal Studios.、(C)2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.