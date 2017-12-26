国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」は、サービス内のデータに基づいて、2017年公開映画の「満足度ランキング」と「レビュー数ランキング」を発表。映画ファンから特に評価の高かった上映作は!? 2017年の映画をデータで総括。まずは満足度ランキングから！

［★★★★☆4.05／5点］9月1日公開

［★★★★☆4.06／5点］11月3日公開

［★★★★☆4.07／5点］6月24日公開

［★★★★☆4.07／5点］2月25日公開

［★★★★☆4.08／5点］11月23日公開

［★★★★☆4.08／5点］4月21日公開

4位『ワイルド・スピード ICE BREAK』

［★★★★☆4.10／5点］4月28日公開

3位『ベイビー・ドライバー』

［★★★★☆4.14／5点］8月19日公開

2位『ドリーム』

［★★★★☆4.17／5点］9月29日公開

1位『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス』

［★★★★☆4.22／5点］5月12日公開

【11〜20位のランキング】

11位：『LION ライオン 25年目のただいま』★4.00［4月7日公開］

12位：『ラ・ラ・ランド』★4.00［2月24日公開］

13位：『LOGAN ローガン』★4.00［6月1日公開］

14位：『わたしは、ダニエル・ブレイク』★4.00［3月18日公開］

15位：『帝一の國』（東宝）［4月29日公開］

16位：『T2 トレインスポッティング』★3.99［4月8日公開］

17位：『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』★3.99［12月15日公開］

18位：『はじまりへの旅』★3.96［4月1日公開］

19位：『僕のワンダフル・ライフ』★3.96［9月29日公開］

20位：『パターソン』★3.95［8月26日公開］

年間レビュー数ランキングTOP10

10位『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』

［25,926Mark!］2月3日公開

9位『22年目の告白 私が殺人犯です』

［26,531Mark!］6月10日公開

8位『スパイダーマン ホームカミング』

［27,647Mark!］8月11日公開

7位『パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊』

［27,985Mark!］7月1日公開

6位『ダンケルク』

［30,303Mark!］9月8日公開

5位『モアナと伝説の海』 ［34,155Mark!］3月10日公開 4位『ドクター・ストレンジ』 ［34,387Mark!］1月27日公開 3位『SING／シング』 ［39,665Mark!］3月17日公開 2位『美女と野獣』 ［70,338Mark!］4月21日公開 1位『ラ・ラ・ランド』 ［102,383Mark!］2月24日公開 【11〜20位のランキング】 11位：『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス』25,479Mark!［5月12日公開］ 12位：『メッセージ』23,639Mark!［5月19日公開］ 13位：『ベイビー・ドライバー』23,583Mark!［8月19日公開］ 14位：『ムーンライト』21,708Mark!［3月31日公開］ 15位：『キングコング：髑髏島の巨神』20,128Mark!［3月25日公開］ 16位：『ワンダーウーマン』19,649Mark!［8月25日公開］ 17位：『銀魂』18,647Mark!［7月14日公開］ 18位：『帝一の國』18,490Mark!［4月29日］ 19位：『ザ・コンサルタント』18,163Mark!［1月21日公開］ 20位：『ワイルド・スピード ICE BREAK』17,626Mark!［4月28日公開］

【振り返り】2016年映画ランキング

■満足度ランキングTOP5

1位：『この世界の片隅に』★4.39

2位：『シング・ストリート 未来へのうた』★4.26

3位：『PK』★4.21

4位：『湯を沸かすほどの熱い愛』★4.15

5位：『怒り』★4.11

■レビュー数ランキングTOP5 1位：『君の名は。』70,800Mark! 2位：『ズートピア』52,340Mark! 3位：『オデッセイ』48,491Mark! 4位：『シン・ゴジラ』43,301Mark! 5位：『デッドプール』33,387Mark!

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※2017年のランキングは、2017年1月1日以降に劇場で公開された映画を対象に、2017年12月25日時点での平均★スコア（5点満点）とMark!数を集計。「★スコア＝満足度」「Mark!数＝レビュー数」として、それぞれの数値が高い作品から順にランキング化いたしました。2016年ランキングは2016年12月14日時点のものです。

※満足度（★スコア）ランキングはMark!数が4,000件以上の作品を対象としています。

※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数（5.0点満点）で評価をしたものです。

※★スコアの小数点第3位以下は省略して表記しています。

※レビュー投稿（Mark!）は1作品につき1人1件までです。

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