「けいおん!」「TIGER & BUNNY」「COWBOY BEBOP」などの人気アニメの劇場版を、大音量かつ高品質の音で上映する「丸の内ピカデリー アニメーション爆音映画祭」が、2018年1月12日〜2月2日に開催されることが発表された。

同映画祭では、「アニメは“音”で、もっと楽しめる!」というコンセプトをもとに、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティング。期間内は『映画 「けいおん!」』『COWBOY BEBOP 天国の扉』『映画 「聲の形」』『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』などを含めた18作品の上映を予定している。また『KING OF PRISM by PrettyRhythm』『THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!』などの一部の作品では応援上映・チアリング上映などの回も設けられるという。

映画祭の総合プロデュースは、2004年から東京・吉祥寺バウスシアター、そして日本全国各地にて、音楽用のライヴ音響システムを使用しての数々の爆音上映を企画・上映してきた樋口泰人(株式会社boid代表)が担当。上映スケジュールは公式サイトにて発表され、入場券は丸の内ピカデリー公式サイト(12月29日17時より対応)および劇場窓口(12月30日営業開始時間より対応)で発売される。(編集部・井本早紀)

以下、「丸の内ピカデリー アニメーション爆音映画祭」上映作品

『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』(シリーズ一挙爆音オールナイト上映)

『COWBOY BEBOP 天国の扉』

『KING OF PRISM by PrettyRhythm』(応援上映の回あり)

『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』(応援上映の回あり)

『クラッシャージョウ』

『映画 「けいおん!」』

『映画 「聲の形」』

『THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!』(チアリング上映の回あり)

『劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-』

『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』

『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』

『鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』

『鋼の錬金術師 嘆きの丘(ミロス)の聖なる星』

『パプリカ』

『劇場版 Fate / kaleid liner プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い』

『マインド・ゲーム』

『魔法少女リリカルなのは Reflection』

『夜明け告げるルーのうた』