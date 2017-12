前田家に訪れたサンタクロース、振り返った顔は…

クリスマスが終わり、2017年も残すところわずかとなった。25日にはサンタクロースから望み通りのプレゼントをもらえた人も多かったことだろう。24日の夜は世界中にプレゼントを届けるため、大忙しだったサンタクロースだが、どうやら日本にも立ち寄ったようだ。ドジャース前田健太投手が25日に自らのインスタグラムを更新。サンタクロースが前田家にやってきた映像を公開している。

前田家を訪れたのは、スリムで長身のサンタクロース。大小2つの金色のバッグに入ったプレゼントを手に持ち、抜き足差し足忍び足で登場すると、ツリーの下にそっとプレゼントを置いた。誰にも見られていないか、辺りを警戒して振り向いたサンタの顔は、どこか見覚えがある面影…。そう、これこそ前田が扮した“マエケンサンタ”だった。

よく見ると、マエケンサンタは裸足で登場。さらに、サンタのコスチュームを身にまとっているものの、上着は素肌の上から直に着ているようで、やや胸元がはだけた“セクシー”さも披露している。

前田は「Merry Christmas 前田家にもサンタクロースがやってきました、笑 ありがとうサンタ、笑 みなさんのクリスマスはどうですか?」のメッセージを添えて動画を公開。ハッシュタグによれば、サンタのコスチュームはAmazonで購入し、しゃがんだ時の勢いでズボンの臀部が破れてしまったという。

ちょっと笑えて、かなり微笑ましい前田家のクリスマス風景は、日米のファンから大反響を呼んだ。

「めっちゃかわいい」

「ケンタクロース」

「世界のマエケンの優しいパパの一面が見れてホッコリクリスマスです」

「めちゃ愉快です」

「マエケンファミリー最高です」

「いいお父さんですね」

「怪しいサンタ」

「泥棒?」

「露出度すんごいし、怪しいサンタ」

「風邪ひかないでね」

「Omg. Too cute(いや?かわいすぎ!)」

「Kenta! You the man!(ケンタ! 男だ!)」

「He got on a black belt!(黒帯締めてる!)」

話題沸騰のマエケンサンタ。来年もプレゼントを届けに来てくれるのだろうか。(Full-Count編集部)