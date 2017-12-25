【発表】映画『勝手にふるえてろ』初日満足度ランキング1位獲得
国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」は、サービス内のデータに基づき「12月第4週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。映画好きから特に評価の高かった最新映画4作品がランクインしました。
Filmarks映画初日満足度ランキング（12月第4週）
■4位：『フラットライナーズ』
［★★★☆☆3.07／5点］127Mark!
■3位：『カンフー・ヨガ』
［★★★☆☆3.45／5点］141Mark!
■2位：『未成年だけどコドモじゃない』
［★★★★☆3.65／5点］56Mark!
■1位：『勝手にふるえてろ』
［★★★★☆4.07／5点］234Mark!
以上初日満足度トップ4作品、ぜひ映画館で！
※本ランキングは公開日から12月25日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。
※本ランキングは公開日から12月25日までのレビュー数（Mark!数）が30件以上の作品を対象としています。
※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数（5.0点満点）で評価をしたものです。
※レビュー投稿（Mark!）は、1作品につき1人1件までです。
（C）2017映画「勝手にふるえてろ」製作委員会、（C）2017 「みせコド」製作委員会 (C)2012 水波風南／小学館、（C）2017 SR MEDIA KHORGOS TAIHE SHINEWORK PICTURES SR CULTURE & ENTERTAINMENT. ALL RIGHTS RESERVED、（C）2017映画「勝手にふるえてろ」製作委員会