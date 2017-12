を描いた映画『ジオストーム』(2018年1月19日日本公開)より、タクシーどっきり in ニューヨーク映像が公開となった!

ニューヨーク、トライ・エステート・エリアの一角。普段通りに運転手に軽く挨拶をし、タクシーに乗り込む乗客たち。それはいつもと変わらぬ日常のはずだった。緊急速報が流れるまでは…。「ニューヨークが大寒波に見舞われ、気温は急激に低下し、極度な凍結がみられます」というニュースキャスターの速報を食い入るように見つめる乗客たち。キャスターのコメントをそのまま声に出すもの、あんぐりと大きな口を開けるもの、その反応は様々。そしてタクシーが路地の角を曲がると、なんとそこは一面の銀世界に!しかもよく見ると街行く人々が氷結しているではないか!状況を飲み込めずに混乱する彼らを、更なる恐怖が襲う…!!

実はこれ、『ジオストーム』のアメリカでのプロモーションの一環で行われたハリウッド版のどっきり企画。スタッフはタクシーに車内カメラを設置し、緊急速報をあらかじめスタジオで撮影、そして実際の街の一角に絶対0度の極寒の世界を完璧に再現した。その力の入れようは本編撮影時とほぼ変わらないほど。その甲斐あってか、乗客たちは完全にジオストームの世界に入り込み、あまりの驚きに“Fワード”の大嵐!見事“大成功!”と相成った。

今回の試みは、本作の監督で『インデペンデンス・デイ』など数々のディザスター映画に携わってきたMr.ディザスターことディーン・デブリンの思いを形にした企画。彼は、「ストーリーや映像を楽しむだけでなく、“もし自分にこんなことが起きたらどする?”ということを感じながら映画を楽しんでもらいたいね」と語った。

