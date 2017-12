ファッション雑貨の販売、キャラクター商品の企画開発を手がけるマリモクラフトから、水彩タッチの花柄が華やかな、リラックマのフラワーシリーズが登場!

全国のリラックマストアなどで好評発売中です。

マリモクラフト「リラックマのフラワーシリーズ」

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

発売日:発売中

販売店舗:全国のリラックマストア など

水彩タッチの花柄が華やかな、リラックマのフラワーシリーズが発売になりました。

なかなかお洋服に花柄や華やかなカラーは取り入れにくいという方にオススメなシリーズが登場です。

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

ポーチやメガネケースなどの小物からだと花柄でも取り入れやすく、さりげなく女子力もアピールできそうですよね。

カラーもピンク系とブルー系の2種類から選べるのがポイント!

今回は、寒い季節でもオシャレを盛り上げてくれる「リラックマのフラワーシリーズ」11アイテムを紹介します。

コスメポーチ(写真奥)/ティッシュポーチ(写真手前)

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

コスメポーチ 全2柄

価格:各2,200円(税抜)

ティッシュポーチ 全2柄

価格:各1,600円(税抜)

コスメポーチはマチがあって容量たっぷり。

ティッシュポーチはリップなどのちょっとしたコスメ入れにも使えます。

リール付きデイリーポーチ

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:各2,000円(税抜)

全2柄

定期やリップなども入れられる便利ポーチ!

さりげなくバッグの中にしのばせて。

コンパクト財布

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:各2,700円(税抜)

全2柄

バックの中でかさばらない便利なコンパクト財布です。

がま口の金具がゴールドで上品な印象◎

ミニトート

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:各2,000円(税抜)

全2柄

ちょっとしたお出かけや、ランチタイム、ジムにも使えそうなミニトート。

ごゆるりとくつろいでいるリラックマの刺繍がワンポイントでキュートです。

メガネケース

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:各2,000円(税抜)

全2柄

女子力に差がつく愛らしいメガネケースです。

定番アイテムこそ、可愛く華やかに。

ミラーS

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:各480円(税抜)

全2柄

友達に自慢できちゃう可愛いミラー。

化粧直しにも使いやすいサイズです。

ステンレスボトル

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:各2,400円(税抜)

容量:350ml

重量:本体180g

全2柄

持ち歩きしやすい軽量タイプのステンレスボトル。

あったかいのも冷たいのもOKだから、季節を問わず持ち歩けます!

汎用ケース

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:各3,200円(税抜)

全2柄

手帳タイプの汎用ケース。

粘着固定式なのでいろいろなスマートフォンに対応しています。

いつも持ち歩くスマートフォンから、女性らしさを可愛くアピールできちゃいます☆

ウォッシュタオル

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:各650円(税抜)

全2柄

雨に濡れた時でもたっぷりふける大判サイズのウォッシュタオルです。

タオルのヘムがそれぞれ単色の差し色になっていてキュートです。

ミニタオル

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:各550円(税抜)

全2柄

ポケットにサッと入れて持ち歩ける便利なサイズのミニタオルです。

フェミニンな花柄にリラックマの刺繍入り♪

お花の中にひょっこり現れるキイロイトリも可愛いポイント。

マリモクラフトの「リラックマのフラワーシリーズ」の紹介でした。

