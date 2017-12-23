Twitter、2017年で最もツイートが多かった日発表＜＃Twitterトレンド大賞＞
【＃Twitterトレンド大賞／モデルプレス＝12月23日】23日、都内で「＃Twitterトレンド大賞」が開催され、2017年の中で最もツイートが多かった日が発表された。
Twitter、2017年で最もツイートが多かった日発表＜＃Twitterトレンド大賞＞
同イベントでは、Twitter Japan全面協力のもと、日本国内4500万人以上のTwitter利用者から、今年に日本語でツイートされた膨大なツイートデータを分析することによって“忖度しない”流行語を決定。
「デイ・オブ・ザ・イヤー」、「エンタメコンテンツ・オブ・ザ・イヤー」、「トレンド・オブ・ザ・イヤー」、「リツイート・オブ・ザ・イヤー」の4部門構成で、2017年のリアルな話題を振り返った。
2017年、最もツイートが多かった日は1月1日。“あけましておめでとうございます”関連で850万ツイートを記録した。
2位は、エイプリルフールの4月1日。次いで、第48回衆議院議員総選挙投開票日の10月22日となった（ランキングは1月1日から11月15日まで）。（modelpress編集部）
1位：1月1日（元旦）
2位：4月1日（エイプリルフール）
3位：10月22日（第48回衆議院議員総選挙投開票日、台風21号）
4位：7月2日（2017年東京都議会議員選挙投開票日）
5位：1月9日（成人の日、テレビ朝日「人気声優200人が本気で選んだ！声優総選挙！3時間SP」）
6位：7月1日（2017年東京都議会議員選挙投開票日前日）
7位：9月18日（広島東洋カープがセ・リーグ優勝、台風18号）
8位：8月19日（BTS or EXO ビルボード人気投票、ローソン公式による「デカ焼鳥」キャンペーン）
9位：7月30日（ローソン公式による「Lチキ」キャンペーン、Fate／Grand Order公式キャンペーン）
10位：8月20日（BTS or EXO ビルボード人気投票）
11位：5月21日（2017 ビルボード・ミュージック・アワードで、日本からの投票1位はダントツで防弾少年団タグ）
【Not Sponsored 記事】
Twitter、2017年で最もツイートが多かった日発表＜＃Twitterトレンド大賞＞
◆“忖度しない”流行語を決定
同イベントでは、Twitter Japan全面協力のもと、日本国内4500万人以上のTwitter利用者から、今年に日本語でツイートされた膨大なツイートデータを分析することによって“忖度しない”流行語を決定。
「デイ・オブ・ザ・イヤー」、「エンタメコンテンツ・オブ・ザ・イヤー」、「トレンド・オブ・ザ・イヤー」、「リツイート・オブ・ザ・イヤー」の4部門構成で、2017年のリアルな話題を振り返った。
◆最もツイートされた日は？
2017年、最もツイートが多かった日は1月1日。“あけましておめでとうございます”関連で850万ツイートを記録した。
2位は、エイプリルフールの4月1日。次いで、第48回衆議院議員総選挙投開票日の10月22日となった（ランキングは1月1日から11月15日まで）。（modelpress編集部）
■2017年 最多ツイートの日
1位：1月1日（元旦）
2位：4月1日（エイプリルフール）
3位：10月22日（第48回衆議院議員総選挙投開票日、台風21号）
4位：7月2日（2017年東京都議会議員選挙投開票日）
5位：1月9日（成人の日、テレビ朝日「人気声優200人が本気で選んだ！声優総選挙！3時間SP」）
6位：7月1日（2017年東京都議会議員選挙投開票日前日）
7位：9月18日（広島東洋カープがセ・リーグ優勝、台風18号）
8位：8月19日（BTS or EXO ビルボード人気投票、ローソン公式による「デカ焼鳥」キャンペーン）
9位：7月30日（ローソン公式による「Lチキ」キャンペーン、Fate／Grand Order公式キャンペーン）
10位：8月20日（BTS or EXO ビルボード人気投票）
11位：5月21日（2017 ビルボード・ミュージック・アワードで、日本からの投票1位はダントツで防弾少年団タグ）
【Not Sponsored 記事】