マイケル・ファスベンダーが主演を務める、犯罪一家の実話に基づくクライム・アクション『アウトサイダーズ』(2018年2月10日日本公開)より、予告編が到着した。

犯罪を生業にする一家の父と息子の衝突をヒリつくタッチで描いた本作。予告編ではまず初めに、一家の後継ぎで、ドライバーとして犯罪に参加してきたチャド(ファスベンダー)が幼い息子に車を運転させるなど、アウトロー・ファミリーらしい日常が映される。

しかし、絶対的な力を持つ父・コルビー(ブレンダン・グリーソン)の命令でチャドが実行したある強盗が、一家の歯車を狂わせていく。それは英国史上最大級の強盗事件として報道され、一家に未曾有の危機が襲い掛かる。コルビーは今こそ「結束の時だ」と家族の絆を要求するが、チャドは、妻と子供たちのために父と縁を切り、足を洗おうと意を決するのだった。犯罪しか生きる道を知らないチャドに、抜け出す方法はあるのか?

予告編では、ファスベンダーがアウトローならではの苦悩にもがく姿が存分に盛り込まれているだけでなく、ほぼ全てのシーンで自ら運転したというカーアクションの一部を垣間見ることができる。また、強引に息子を支配する父役のブレンダン・グリーソンの貫禄ある演技も、予告編のスリルを引き締めている。

■『アウトサイダーズ』

2018年2月10日(土)、シネマート新宿他にて全国順次公開

(c) BFI,CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION AND TRESPASS AGAINST US LIMITED 2015