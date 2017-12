アイアンマン、キャプテン・アメリカ、マイティ・ソーなどマーベル・スタジオ作品の最強ヒーローたちが集結し、世界的大ヒットを記録した『アベンジャーズ』。そのシリーズ最新作『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』が、2018年4月27日(金)に日本公開!公開前で時間のある年末年始にこそふさわしい豪華賞品が当たるキャンペーンを本日より開催いたします!

Filmarks限定!香港ツアーほか豪華マーベルグッズが当たる!

本日12月22日(金)〜2018年1月14日(日)の期間中、応募いただいた方の中から抽選でコチラの豪華賞品をプレゼントいたします。

A賞:香港ツアー4日間 1組2名様

B賞:MARVEL ちょっこりさんセット(アイアンマン/キャプテン・アメリカ/スパイダーマン) 3名様

C賞:MARVEL 豆皿セット(アイアンマン/キャプテン・アメリカ/スパイダーマン) 3名様

D賞:MARVEL 部屋着セット 2名様

E賞:MARVEL 非売品USオリジナルグッズ詰め合わせ 5名様

※D賞はスウェットとTシャツのセットになります

【応募方法】

(1)対象作品『アベンジャーズ』もしくは『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』を鑑賞し #アベンジャーズキャンペーン とタグを付けてレビューを書く。すでにレビューを投稿済み(Mark!済み)の場合は作品にタグ付けするだけでOKです。

(2)最新作『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』をClip!(観たい)する。

※対象作品以外にタグ付けしてもキャンペーン参加とみなされません。

※Mark!(観た)、Clip!(観たい)の仕方についてはこちら

さらに!タグ付けツイートで当選確率アップ!

以下の手順に従って、Twitterでタグ付けツイートをすればプレゼントの当選確率がアップ!

■手順

(1)Filmarksマイページ内の「設定」でTwitter連携をON

(2)Twitterで2作品いずれかを観た感想、もしくは『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』を観たいと思った理由を「#アベンジャーズキャンペーン」とタグを付けてツイートすれば完了です!

※SNS連携の仕方がわからない方はこちら

対象作品はこちら

レビュー対象作品

Clip!(観たい)対象作品

※『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』にレビュー(Mark!)を書いた場合キャンペーン応募の対象外とさせていただきます。

キャンペーン概要

◆応募期間

2017年 12月22日(金)〜2018年 1月14日(日)

◆応募資格

・Filmarksに会員登録されており日本在住の方。(メンバー登録をPCまたはスマートフォンアプリで行われた方。)

・該当する作品のレビューをFilmarksで投稿していただいた方。

・対象作品のレビューに #アベンジャーズキャンペーン のタグを付けて投稿していただいた方。

・『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』をClip!している方

◆注意事項

・当選権はご本人様のみ有効です。

・当選権利の譲渡、換金は一切できません。

・応募内容に不明な点があった場合や当選後の連絡が不通となった場合、応募・当選を無効とさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

・当選はお1人様1回限りとさせていただきます。

・投稿によって発生したトラブルにつきましては、本キャンペーンでは一切責任を負えません。本条件に予めご同意いただいた上でご参加ください。

・個人・団体を誹謗中傷する内容、経済的・精神的損害を与える内容、名誉毀損および侮辱にあたる内容など第三者の迷惑になりうる投稿は禁止です。

・プレゼントの種類に関してはお選びいただけません。

・プレゼント当選可否に関しましてのお問合せにはお答えできません。

◆当選発表

・当選の発表は当選者のみFilmarksへご登録いただいているメールアドレス宛にご連絡させていただきます。

・抽選に関してのお問い合わせにはお答えできかねます。あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンのご応募はお一人様一回限りとさせていただきます。

・各賞品の当選ご連絡・発送は1月下旬頃を予定しております。

・やむを得ない事情により賞品の発送が若干遅れる場合がありますので予めご了承ください。

・賞品のお届け先は、日本国内のみとさせていただきます。

・お客様へのメールが不達などお届けできない場合また期限内に返信がない場合は、当選を無効とさせていただきます。

・お使いのメールサービス、メールソフト、ウィルス対策ソフト等の設定により「迷惑メール」と認識され、メールが届かない場合があります。 (特にYahoo!メールやHotmailなどのフリーメールをお使いの方) その場合は「迷惑メールフォルダー」等をご確認いただくかお使いのサービス、ソフトウェアの設定をご確認ください。

・応募の受付、当選確認に関するお問合せ、及び応募後の住所等変更はお受けできません。

・旅行につきましては弊社から当選通知をお送りさせていただいた後、別途旅行会社よりご連絡させていただきます。

◆A賞(香港ツアー)送付について

応募された方の中から厳正なる抽選の上当選者を決定し、株式会社アーク・スリー・インターナショナルの担当者より当選のご連絡をさせていただきます。初回のご当選連絡後1週間以内にご当選者さまとご連絡が取れない場合は、次点の方に当選権利を移行させて頂きます。

◆お問い合わせ

キャンペーン事務局メールアドレス:present@filmarks.com

※件名に「アベンジャーズキャンペーン」と入れてください。

お問い合わせについてはEメールのみとなります。メールでの回答は順次対応させて頂いておりますが、内容によりましてはお時間を頂戴する場合や、ご回答を差上げられない場合がございます。

旅行企画・実施会社

Tトラベル(株式会社アーク・スリー・インターナショナル)

(C) TM & (C) 2012 Marvel & Subs. (C) 2015 Marvel (C) 2017 MARVEL