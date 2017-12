ロックバンド「ONE OK ROCK(ワンオクロック)」が期間限定ギャラリー「ONE OK ROCK 2016 SPECIAL LIVE IN NAGISAEN IMPRESSION GALLERY」を東京&大阪にオープン。会期は東京が2018年1月6日(土)から8日(月・祝)まで、大阪が1月19日(金)から21日(日)まで。

先日、計8公演を行うドームツアーを発表したばかりのONE OK ROCK。また1月17日(水)には、2016年に静岡・渚園で開催された野外ライブのDVD/Blu-rayをリリース予定。新アルバム「Ambitions」における楽曲制作の舞台裏映像も収録した豪華な内容だ。

今回はそんなDVD/Blu-rayの発売を記念し、特別なギャラリーをオープンする。会場ではライブ映像の一部を放映し、数々のライブ写真を展示。さらに、実際に使用した楽器や衣装など貴重なアイテムも並ぶ。入場料は無料となっているので、ファンは是非足を運んでみては。

【詳細】

ONE OK ROCK 2016 SPECIAL LIVE IN NAGISAEN IMPRESSION GALLERY

■東京会場

期間:2018年1月6日(土)〜8日(月・祝)

時間:10:00〜19:00 ※最終日のみ17:00最終入場

会場:CASE B

住所:東京都渋谷区神宮前6-16-26

■大阪会場

期間:1月19日(金)〜21日(日)

時間:10:00〜19:00 ※最終日のみ17:00最終入場

会場:Imagine&Design

住所:大阪市中央区南船場2-6-12

※入場無料

※来場者多数の場合は、整理券を配布。

