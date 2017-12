『トゥームレイダー ファースト・ミッション』の公開日が2018年3月21日(水・祝)に決定!本ポスターがついに解禁となった。

今回解禁となったポスタービジュアルでは、強い意志を感じさせる精悍な表情をした、傷だらけの主人公ララ・クロフトの姿が収められている。ララ・クロフトを演じるのは、ルイ・ヴィトンの新しいミューズであり、アカデミー賞を受賞した演技派女優のアリシア・ヴィキャンデル。

先立って解禁となった予告映像では、ジャングルを駆け抜け嵐の海へダイブ、荒野のなか縦横無尽に走り回って追手と戦うなど息つく暇のない手に汗握る大迫力のアクションを披露している。弓を握るアリシアの左腕は筋肉で盛り上がり、本作のために強靭な肉体を作り上げたことがこのポスタービジュアルから伺える。鍛え抜かれたアリシアの美ボディはまさにララ・クロフトそのもの!その美ボディから繰り広げられる大迫力のアクションシーンに期待は高まるばかりだ!

■『トゥームレイダーファースト・ミッション』

2018年3月21日(水・祝) 全国ロードショー

