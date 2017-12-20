¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¼ÒÄ¹¤¬£Ä£Ä£ÔÇã¼ý¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¡ÖÂç½°¥¦¥±¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤ò½Ð±é¤µ¤»ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿£Á£â£å£í£á£Ô£Ö¡£
¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷¶É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë£É£Ô´ë¶È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡¢ÆÍÁ³¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ£Ä£Ä£Ô¤ò£Í¡õ£Á¤Ç»±²¼¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
Î¾¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡©¡¡¥Í¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡©¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î¼ÒÄ¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¢£¥¥Ã¥«¥±¤Ï¹âÌÚ¼ÒÄ¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤À¤Ã¤¿
£¹·î£²£²Æü¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢£Ä£Ä£Ô¤ÎÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¤Î£±£°£°¡ó¼èÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¥Ã¥«¥±¤Ï¹âÌÚ»á¤«¤éÆ£ÅÄ»á¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ö
¹âÌÚ»°»ÍÏº¡Ê°Ê²¼¡¢¹âÌÚ¡Ë¡¡£··îËö¤ËÆ£ÅÄ¼ÒÄ¹¤È²ñ¿©¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀÊ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤¿Æ°²è¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï©¾å¥×¥í¥ì¥¹¡¢ÅÅ¼Ö¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Þ¤Ç£Ä£Ä£Ô¤Î¿¶¤ìÉý¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤Æ¡£
Æ£ÅÄ ¿¸¡Ê°Ê²¼¡¢Æ£ÅÄ¡Ë¡¡ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬½é¤á¤Æ¸«¤ë£Ä£Ä£Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤³¤ì¤Ï£Á£â£å£í£á£Ô£Ö¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È¡£Àí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î£Í¡õ£Á¤òÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¹âÌÚ¡¡£¸·î£²Æü¤Î¡ÖÆ®¤¦¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó£²£°£±£·¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ£ÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç¤¦Æü¤¬£Ä£Ä£Ô¤Î¶½¹Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤ÎÂ¿¤¤¡ÖÃË¿§¥Ç¥£¡¼¥Î¡õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥µ¥µ¥À¥ó¥´¡¦¥Þ¥·¥ó£Ä£Á£Ù¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ë¤Ê¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
Æ£ÅÄ¡¡¸ÀÍÕ¤Ë·ÁÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¡¢²ñ¾ì¤Ë¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Á´°÷¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¹âÌÚ¡¡¸å¤Ç²ñ¾ì¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄ¡¡¤¢¤ì¤ÏÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯½ª»Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤È¤ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤¬¥ï¡¼¥Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï£Á£â£å£í£á£Ô£Ö¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë£Ä£Ä£Ô¤òÇã¼ý¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Î£Ä£Ä£Ô¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¡¦¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò½ü¤±¤Ð¡¢º£ºÇ¤â·Ð±Ä¤¬·òÁ´¤ÊÃÄÂÎ¡£¹âÌÚ»á¤¬¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×Æþ¤ê¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£
¹âÌÚ¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¤ÏÀïÎ¬È¯É½²ñ¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸£µ£°²¯±ß¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯É½¤ò¥É¡¼¥ó¤È¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡££Ä£Ä£Ô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤½¤Î³«¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¤¡££Ä£Ä£Ô¤â£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÏËþ°÷¤Ë¤Ç¤¤ëÃÄÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÏËä¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿Ç¯Â³¤±¤¿¤é¿·ÆüËÜ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸Ä¿Í¾¦Å¹¤Î¸Â³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££Ä£Ä£Ô¤Ï²°ÂæÂ¼¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¸Ä¿Í¾¦Å¹¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤³¤½¡Ö´ë¶ÈÂÎ¡×¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£
¡½¸Ä¿Í¾¦Å¹¤È´ë¶ÈÂÎ¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©
¹âÌÚ¡¡¸Ä¿Í¾¦Å¹¤Ï¥È¥Ã¥×¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â£´£·ºÐ¤Ç¡¢ÊÑ²½¤Ë£±£°Ç¯¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£¶È³¦£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï°ìµ¤¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç£±Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¡¢»ñËÜÄó·È¤ò·ë¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¾ò·ï¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡ÖÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¡×¤Ç¡¢¡Ö¼«Á°¤ÇÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤£Á£â£å£í£á£Ô£Ö¤µ¤ó¤«¤é¡Ø°ÎÂç¤Ê¤ëÁÏ¶È¥Ð¥«°ìÂå¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Þ¤·¤Æ¡£¼ýÏ¿Æü¡¢»öÌ³½ê¤Ë¥Ï¥¤¥ä¡¼¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Æ¤Ã¤¤ê¥Ï¥¤¥ä¡¼Á÷·Þ¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤Þ¤Ç»£±Æ¤¹¤ëÂÎ¤«¤È»×¤Ã¤Æµ¤Ä¥¤Ã¤Æ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¥«¥á¥é¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ï¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÖÁÏ¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¡×¤È¡£
Æ£ÅÄ¡¡¼ÒÄ¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¹âÌÚ¡¡¤½¤·¤Æ¹µ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡È£Á£â£å£í£á¤¯¤ó¡É¡Ê£Á£â£å£í£á£Ô£Ö¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Î¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¦¤Á¤â¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ª¶â¤Î¤«¤±Êý¤¬¤ï¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
Æ£ÅÄ¡¡¤³¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢°Õ³°¤È¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢£Á£â£å£í£á£Ô£Ö¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÁêÅö¤ÊÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£
¹âÌÚ¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªÀßÈ÷¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤âÍ½»»½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢¤µ¤Ã¤¤Î£³¤Ä¤Î¾ò·ï¤¹¤Ù¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÄ´¤Ù»Ï¤á¡¢ÆÃ¤ËÆ£ÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¡Ö»ëÄ°½¬´·¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¡¢º£²ó¥×¥ì¥¼¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ö
¡Ö»ëÄ°½¬´·¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸å¤Û¤É¾Ü½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î£Í¡õ£ÁÈ¯É½¤«¤é£²Æü¸å¤Î£¹·î£²£´Æü¡££Ä£Ä£Ô¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢Æ£ÅÄ»á¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¡¢°§»¢¤ò¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤Â¿¤¯¤Ï¼«¤é¤Î¥×¥í¥ì¥¹°¦¤äÃÄÂÎ°¦¤òÀ¼¹â¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Æ£ÅÄ»á¤Ï¤½¤³¤Ç¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÀµÄ¾¤µ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ï¹¥°õ¾Ý¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
Æ£ÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÈËã¿ý¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àõ¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°ì½Ö¤Ç¸«È´¤±¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢³°Éô¤Î¿Í¤¬¶â¤ËÊª¤ò¤¤¤ï¤»¡¢·É°Õ¤Î¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ò¤È¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤¬¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡½¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Ï±ï±ó¤«¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¼ÒÄ¹¤¬£Ä£Ä£Ô¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¡È£Á£â£å£í£á£Ô£Ö¤Ã¤Ý¤µ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
Æ£ÅÄ¡¡¤ä¤Ï¤êÀí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤ÇÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç½°¥¦¥±¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢£Ä£Ä£Ô¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤»ëÄ°¼Ô¤¬¸«¤Æ¤â¡Ö£Á£â£å£í£á£Ô£Ö¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÌÚ¡¡³Î¤«¤Ë£µ·î¤Î¡ØµµÅÄ¶½µ£¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é£±£°£°£°Ëü±ß¡Ù¡Ê¢¨£±¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢º£¤É¤ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¤ä¤ì¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡Ê¢¨£±¡Ëº£Ç¯£µ·î£·Æü¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿£µ»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ç¡¢£´Ì¾¤ÎÁÇ¿Í¤¬µµÅÄ¶½µ£¤Ë¥¬¥Á¥ó¥³Ä©Àï¡£»ëÄ°¥¢¥¯¥»¥¹¤¬»¦Åþ¤·¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄ¡¡¤¢¤Î¤È¤¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬Íî¤Á¤¿¤éËÜÅö¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬»¦µ¤Î©¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤âÇÍëÊ¡Ê¤Ð¤ê¡Ë»¨¸À¤¬Íè¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ÊÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤Î¥³¥í¥Ã¥»¥¦¥à¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡£
¢¡¤³¤ÎÂÐÃÌ¤ÎÂ³¤¡¢¸åÊÔ¤ÏÌÀÆüÇÛ¿®Í½Äê¡ª
¢££±£²·î£²£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë£±£·:£³£°¡Á¤è¤ê¡¢½ÂÃ«¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈËÜ¼ÒÆâ¤Ç¡ÖËÜ¼Ò¥×¥í¥ì¥¹¡×³«ºÅ¡õ£Á£â£å£í£á£Ô£Ö¤Ç¥Ê¥ÞÇÛ¿®¡£Æ£ÅÄ¼ÒÄ¹¤È¹âÌÚ¼ÒÄ¹¤ËÉðÆ£·É»Ê¤â½Ð±é¡ª
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿º´¸ý¸ºî¡õËÜ»ïÊÔ½¸Éô¡¡»£±Æ¡¿ËÜÅÄÍº»Î¡¡»î¹ç¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿£Ä£Ä£Ô¡Ë
¡üÆ£ÅÄ ¿¸¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤¹¤¹¤à¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡££±£¹£·£³Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡££¹£¸Ç¯¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÀßÎ©¡¢£²£°£°£°¡¡Ç¯¤ËÅö»þ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î£²£¶ºÐ¤ÇÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¾å¾ì¡££°£·Ç¯¤«¤é¡Ö¥¢¥á¡¼¥Ð¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅý³ç¡££²£°£±£¶Ç¯¤Ë£Á£â£å£í£á£Ô£Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡££Í¡õ£Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ëÆ±À¤Âå¤Îµ¯¶È²È¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¼«¼Ò¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¼¡¡¹¤È¿·²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²°é¤Æ¤ë·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤êÂ³¤±¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤Î£Í¡õ£Á¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÛÎã¡£
¡ü¹âÌÚ»°»ÍÏº¡Ê¤¿¤«¤®¡¦¤µ¤ó¤·¤í¤¦¡Ë
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Ä£Ä£Ô¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡££±£¹£·£°Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡££¹£·Ç¯¡¢£Ä£Ä£Ô´úÍÈ¤²¤Ë»²²Ã¡££²£°£°£¸Ç¯¡¢½é¤ÎÃø½ñ¡Ø²¶¤¿¤ÁÊ¸²½·Ï¥×¥í¥ì¥¹£Ä£Ä£Ô¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢½ñÅ¹Æâ¤Ç¡ÖËÜ²°¥×¥í¥ì¥¹¡×¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡ÊÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÈÓÉú¹¬ÂÀ¡Ë¡£¤Û¤«¤Ë¤âÏ©¾å¡¢²Ö¤ä¤·¤¤Ê¤É¤Ç»Â¿·¤ÊÂç²ñ¤ò¼¡¡¹À®¸ù¡£°ìÊý¤Ç¡¢£°£¹Ç¯¤Ë¤ÏÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤òËþ°÷¤Ë¡£±ÇÁü±é½Ð¤ä¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿£Ð£Ò¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Æ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½Âå¥×¥í¥ì¥¹³¦ºÇ¹â¤Î»Å³Ý¤±¿Í¡£