黒板にチョークで描いているのは、『君の名は。』のイラスト。なんと香港の女子高生たちが描いたものだそうです。

もちろん学校の黒板なので、授業までに消される運命なのですが……。

日本アニメの大ファンだという彼女たちは、ジブリ作品など多数の作品を黒板に描いてきました。

Students Create Amazing Chalk Drawings On Classroom Blackboard, And Seeing Teacher Erase Them Will Break Your Heart

[動画を見る]

Illusdreamer:君の名は - YouTube



完成状態からはチョークで描いたとは信じられない超絶クオリティ。



普通の黒板に6時間かけてコツコツと描いたもの。

もちろん授業が始まるまでの、はかない寿命です。

彼女たちは香港のセネガル高校の生徒で、2016年にアーティストグループillusdreamerを結成しました。



[動画を見る]

Illusdreamer: 宮崎駿鄢板畫 Miyazaki Hayao Chalkboard Art - YouTube



こちらはジブリ作品。



ラフな参考スケッチを元に……。

[画像を見る]

コツコツと描いていきます。

[画像を見る]

色合いもアニメで見た通りですが……。

[画像を見る]

画材はチョークだけ。

[動画を見る]

Illusdreamer鄢板畫預告! - YouTube

[画像を見る]

きれいさっぱり消すところ。黒板なので当たり前とはいえ……ああ、もったいなさすぎる!

ぜひとも、残る形で描いて欲しい作品のクオリティですね。