あの暗闇が売りのスペースマウンテン、明かりを付けると別の意味ですごいことになっていました。詳細は以下から。 東京ディズニーランド でもお馴染みのスペースマウンテン。ウォルト ディズニー ワールドのもはや古典的とも呼べる大御所アトラクションとして常に人気です。屋内型でジェットコースターが宇宙の中を飛び回る体験は他では得られないスペシャルなもの。ですが、Theme Park Universityがなんとこのスペースマウンテンの室内の明かりを全て点灯させた状態でのライド動画を撮影し、公開しています。明かりを付けてしまったらせっかくの魅力が消え失せてしまうと思いましたか?ですが灰色の無骨な鉄骨が入り乱れ、こうこうと照らされる室内の様子はこの上ないインダストリアル感に溢れかえっており、未来感溢れる音響やナレーションとも相まってサイバーパンクやディストピアファンにはむしろたまらない光景を体験できます。動画は以下から。Space Mountain Lights On Ride Through - Walt Disney World - YouTubeウォルトディズニーワールドでできるなら東京ディズニーランドでも体験させて欲しいと思う人が少なからずいそうですが…?Taking a Ride Through Space Mountain at Walt Disney World With All of the Lights Turned On

