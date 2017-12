国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づき「12月第3週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。映画好きから特に評価の高かった最新映画3作品がランクインしました。

■3位:『ユダヤ人を救った動物園 アントニーナが愛した命』

[★★★★☆3.75/5点]123Mark!

■2位:『8年越しの花嫁 奇跡の実話』

[★★★★☆3.88/5点]130Mark!

■1位:『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』

[★★★★☆4.09/5点]5,998Mark!

以上初日満足度トップ3作品、ぜひ映画館で!

※本ランキングは公開日から12月17日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。

※本ランキングは公開日から12月17日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。

※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。

※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。

(C)2017 ZOOKEEPER’S WIFE LP. ALL RIGHTS RESERVED.、(C)2017「8年越しの花嫁」製作委員会t、(C)2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.