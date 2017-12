アメリカ議会図書館に永久保存する、アメリカ国立フィルム登録簿に追加する新たな25作品が、同登録簿の公式サイトで発表された。

5,200本の中から選考された25作品は以下の通りで、リチャード・ドナー監督の2作品が選考されている。(細木信宏/Nobuhiro Hosoki)

1)『地獄の英雄』 ビリー・ワイルダー監督/カーク・ダグラス主演

2) 『ブールバード・ナイト』 マイケル・プレスマン監督/リチャード・イニグェス主演

3) 『ダイ・ハード』 ジョン・マクティアナン監督/ブルース・ウィリス主演

4) 『ダンボ』 ベン・シャープスティーン監督/(声優)エドワード・ブロフィ主演

5) 『フィールド・オブ・ドリームス』 フィル・アルデン・ロビンソン監督/ケヴィン・コスナー主演

6) 『4・リトル・ガールズ(原題) / 4 Little Girls』(日本未公開) スパイク・リー監督

7) 『フエンテス・ファミリー・ホーム・ムービーズ・コレクション(原題) / Fuentes Family Home Movies Collection』(日本未公開)

8) 『紳士協定』 エリア・カザン監督/グレゴリー・ペック主演

9) 『グーニーズ』 リチャード・ドナー監督/ショーン・アスティン主演

10) 『招かれざる客』 スタンリー・クレイマー監督/スペンサー・トレイシー主演

11) 『殴られる彼奴(あいつ)』 ヴィクトル・シェストレム監督/ロン・チェイニー主演

12) 『ニューヨークの地下鉄-14丁目から42丁目まで』 G・W・ビッツァー監督

13) 『ラ★バンバ』 ルイス・ヴァルデス監督/ルー・ダイヤモンド・フィリップス主演

14) 『ライブズ・オブ・パフォーマーズ(原題) / Lives of Performers』(日本未公開) イヴォンヌ・レイナー監督

15) 『メメント』 クリストファー・ノーラン監督/ガイ・ピアース主演

16) 『コンドル』 ハワード・ホークス監督/ケイリー・グラント主演

17) 『ザ・シンキング・オブ・ザ・ルシタニア(原題) / The Sinking of the Lusitania』 ウィンザー・マッケイ監督

18) 『スパルタカス』 スタンリー・キューブリック監督/カーク・ダグラス主演

19)『スーパーマン』 リチャード・ドナー監督/クリストファー・リーヴ主演

20)『セロニアス・モンク/ストレート・ノー・チェイサー』 シャーロット・ズウェリン監督/セロニアス・モンク出演

21) 『タイム・アンド・ドリームス(原題) / Time and Dreams』(日本未公開)

22) 『タイタニック』 ジェームズ・キャメロン監督/レオナルド・ディカプリオ主演

23) 『トゥ・スリープ・ウィズ・アンガー(原題) / To Sleep with Anger』(日本未公開) チャールズ・バーネット監督/ダニー・グローヴァー主演

24) 『ワンダ』 バーバラ・ローデン監督・主演

25) 『ウィズ・ジ・エイブラハム・リンカーン・ブリゲイド・イン・スペイン(原題) / With the Abraham Lincoln Brigade in Spain』(日本未公開)