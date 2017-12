大ヒット上映中の『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』!『スター・ウォーズ』といえば、世界中のファンたちはもちろん、ハリウッドの超大物スターたちにも熱烈なファンがいる作品。そんな『スター・ウォーズ』の虜となった多くのスターたちが自ら出演を希望したり、カメオ出演してきた一例を紹介しよう。

出演料がなくてもいいから出演したい!?

『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』(99)以後、新3部作に出演したサミュエル・L・ジャクソンは、当時『スター・ウォーズ』を愛するあまり“出演料がなくてもいいから出演したい”とジョージ・ルーカス本人に直談判し、ジェダイ・マスターであるメイス・ウィンドゥ役を勝ち得たそうだ。さらに、『アベンジャーズ』シリーズのハルク役で知られるマーク・ラファエロは、かつて仕事を共にした本作の監督ライアン・ジョンソン頼って出演の嘆願メールを送ったとも言われている。ハリウッドスターたちがこぞって希望する“『スター・ウォーズ』への出演”について、ライアン監督は「それは夢のようなできごとなんだ。人生を変えるほど大きな経験になることは間違いないことだからね」と、『スター・ウォーズ』に出演することの凄さを話している。だからこそ、スターであっても“どうしても出演したい”『スター・ウォーズ』シリーズでは、たとえその顔を明かさずともこっそりとカメオ出演を果たす俳優たちも数多くいるのだ。

カメオ出演を果たす大物スターたち

前作『フォースの覚醒』では、『007』シリーズのジェームズ・ボンド役でお馴染みのダニエル・クレイグが、捕らえられたレイを解放するストームトルーパーを演じていた。さらに『スター・トレック』シリーズや『ミッション:インポッシブル』シリーズで知られ、『スター・ウォーズ』の大ファンであるサイモン・ペッグは、レイが暮らしていた惑星でミレニアム・ファルコン号を持っていたアンカー・プラットに扮し話題となった。さらに『スター・ウォーズ』に直接関わった人々の出演も多く、かつてオビ=ワン・ケノービを演じたユアン・マクレガーは、レイがライトセーバーに触れた際のフラッシュバックで現れる声として出演。そして故キャリー・フィッシャーの娘であるビリー・ラードは、レイア率いるレジスタンスの中尉佐役として出演し、母娘の共演も。ビリーは本作にも出演している。

最新作にも有名俳優や監督がサプライズ出演!

この“カメオ出演”は毎回ファンの間で話題となり、本作においても「今回は誰がカメオ出演しているのか?」とすでにさまざまな噂が飛び交っている。ライアン監督は今年9月に来日した際、ライアン監督作『LOOPER/ルーパー』で主演を演じたジョゼフ・ゴードン=レヴィットが出ていると衝撃の事実を明かしていた。さらに海外のインタビューでジョン・ボイエガが、『マッドマックス 怒りのデスロード』や『ダンケルク』などに出演したイギリス人俳優トム・ハーディが撮影現場に来ていたことを暴露したとも言われている。またライアン監督との親交が深い監督たちも出演していることが明らかに。『スター・ウォーズ』の熱狂的なファンであり、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(16)を監督したギャレス・エドワーズ、また『ベイビー・ドライバー』(17)のメガホンを取った気鋭のイギリス人監督エドガー・ライト、さらにマーベルシリーズ『アントマン』(15)のなどの脚本も手掛けたジョー・コーニッシュら3名も劇中のどこかで登場しているそうだ。

『スター・ウォーズ』の虜となったハリウッドスターや有名監督たちの出演も楽しんで欲しい。

■『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』

2017年12月15日(金)全国公開

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

