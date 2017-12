1

2

次へ

「週刊 少年ジャンプ 」の創刊50周年を記念した、スペシャル コラボレーション CD「週刊少年ジャンプ50th Anniversity BEST ANIME MIXvol.1」のリリースが決定した。2018年1月10日発売で、価格は2,500円(税込み)。ジャンプ作品のアニメ化第1号となった「男一匹ガキ大将」から、新作アニメの「ハイキュー!!」まで、「週刊少年ジャンプ」の掲載作品からアニメ化された作品の主題歌などから50曲を収録。50年の歴史を感じながら、今も色褪せず輝き続ける名曲を50曲ノンストップでミックスしたのは、“アニクラ界の帝王”ことDJ シーザーだ。創刊50周年という節目だからこそ、全ての垣根を越えて成立した壮大な企画。かつての少年から現在の少年まで時代を超越し、年代問わず楽しめる一枚と言えそうだ。☆収録楽曲1. 「NARUTO-ナルト-」 / GO!!! / FLOW2. 「BLEACH」 / 〜アスタリスク〜 / ORANGE RANGE3. 「ハイキュー!!」 / 天地ガエシ / NICO Touches the Walls4. 「ワールドトリガー」 / アシタノヒカリ / AAA5. 「D.Gray-man」 / 激動 / UVERworld6. 「幽☆遊☆白書」 / 微笑みの爆弾 / 馬渡松子7. 「男一匹ガキ大将」 / 男一匹ガキ大将 / 宍倉正信8. 「Dr.スランプ アラレちゃん」 / ワイワイワールド / 水森亜土 こおろぎ'739. 「シティーハンター」 / Get Wild / TM NETWORK10. 「ニセコイ」 / CLICK / ClariS11. 「ぬらりひょんの孫」 / Fast Forward / MONKEY MAJIK12. 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 / voice / CLOUD13. 「地獄先生ぬ〜べ〜」 / バリバリ最強No.1 / FEEL SO BAD14. 「ジョジョの奇妙な冒険」 / ジョジョ 〜その血の運命〜 / 富永TOMMY弘明15. 「キャッツ・アイ」 / CAT'S EYE / 杏里16. 「キン肉マン」 / キン肉マンGo Fight! / 串田アキラ17. 「暗殺教室」 / 青春サツバツ論 / 3年E組うた担(渚&茅野&業&磯貝&前原)18. 「ドラゴンボールZ」 / CHA-LA HEAD-CHA-LA / 影山ヒロノブ19. 「ONE PIECE」 / Believe / Folder520. 「キャプテン翼」 / 燃えてヒーロー / 沖田浩之21. 「北斗の拳」 / 愛をとりもどせ!! / クリスタルキング22. 「DEATH NOTE」 / What's up,people?! / マキシマム ザ ホルモン23. 「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」 / バトンロード / KANA-BOON24. 「NARUTO-ナルト-疾風伝」 / 風 / 山猿25. 「キャプテン翼」 / 冬のライオン / 沖田浩之26. 「D・N・A2 〜何処かで失くしたあいつのアイツ〜」 / シングルベッド / シャ乱Q27. 「ドクタースランプ」 / 顔でかーい / Funta28. 「シティーハンター」 / ゴーゴーヘブン / 大沢誉志幸29. 「銀魂」 / 桃源郷エイリアン / serial TV drama30. 「トリコ」 / サンバ de トリコ!!! / ヒャダイン31. 「べるぜバブ」 / Hey!!! / FLOW32. 「NARUTO-ナルト-」 / 遥か彼方 / ASIAN KUNG-FU GENERATION33. 「食戟のソーマ」 / 希望の唄 / ウルトラタワー34. 「D.Gray-man」 / INNOCENT SORROW / abingdon boys school35. 「レベルE」 / 「夢」〜ムゲンノカナタ〜 / ViViD36. 「べるぜバブ」 / だだだ / グループ魂37. 「テニスの王子様」 / Make You Free / Kimeru38. 「家庭教師ヒットマンREBORN!」 / BOYS & GIRLS / LM.C39. 「ONE PIECE」 / ヒカリへ / ザ・ベイビースターズ40. 「銀魂」 / 曇天 / DOES41. 「バクマン。」 / もしもの話 / nano.RIPE42. 「ニセコイ:」 / Rally Go Round / LiSA43. 「HUNTER×HUNTER(2011年版)」 / Just Awake / Fear, and Loathing in Las Vegas44. 「食戟のソーマ」 / ライジングレインボウ / ミソッカス45. 「BLEACH」 / 一輪の花 / HIGH and MIGHTY COLOR