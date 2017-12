米人気歌手の テイラー・スウィフト が12月13日、28歳の誕生日を迎えた。この日はファンのみならず、ハリウッドの多くの友人からも祝福メッセージが届いた。テイラー・スウィフトの親友 セレーナ・ゴメス (25)は、2人で楽しそうにクスクスと笑う短い動画を投稿し「あなたが生まれてきてくれたことが本当に嬉しい」と言葉を添えた。またソングライターとしてのテイラーの才能について、このように称賛している。「人が(私も含めてね)なかなか上手く言葉にできないいろんな気持ちを、あなたはいつだって見事に表現してるわ。そんな飾らない素直な気持ちを歌に託して、インスピレーションを与えてくれる。」テイラーの歌詞には、セレーナも共感できる部分が多くあるようだ。最後は「あなたが本当はどれだけ広い心の持ち主なのかってことを、周りがもっと知ってくれたらいいのに。強くて大胆でワイルド。いつまでも変わらないそんなあなたを愛してるわ」と締めくくった。互いが10代の頃に出会った2人の友情の絆は、今でも固く結ばれているようである。さらにモデルのカーリー・クロス(25)は、「ハッピー・ハッピー・バースデー!」というメッセージとともに、テイラーとのツーショットをアップ。この写真は2015年にテイラーと表紙を飾った『VOGUE』誌の撮影時での1枚と思われるが、2013年の『ヴィクトリアズ・シークレット』のファッションショーで出会った2人は、今も忙しいスケジュールの合間を縫って友情を育んでいるという。ファンから続々と届いたメッセージに対し、テイラーはのちに感謝の気持ちをインスタグラムにこう綴っている。「みんなのおかげでこれ以上ない、素晴らしい一年を過ごすことができたわ。バースデーメッセージもありがとう。28歳がどんな年になるのか、今から待ちきれない。ツアーで会いましょう。」今年も次々とヒット曲を連発し、衝撃的なミュージックビデオは大きな話題を呼んだ。プライベートでは、恋人で英国人俳優のジョー・アルウィン(26)との交際も順調で、公私ともにかなり充実した一年になったようだ。2018年もこのまま“テイラー旋風”が続くことは間違いないだろう。画像は『Selena Gomez 2017年12月13日付Instagram「I’m glad you were born. You write all the thoughts some aren’t able to articulate. (ME!) Thank you for giving a voice to this world that is authentic and inspiring.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 c.emma)