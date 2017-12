映画『人狼ゲーム インフェルノ』が4月7日から全国公開。あわせてテレビドラマ『人狼ゲームロストエデン』が1月からtvkほかで放送されることがわかった。映画『人狼ゲーム インフェルノ』は、桜庭ななみ、土屋太鳳、高月彩良、小島梨里杏、古畑星夏、浅川梨奈(SUPER☆GiRLS)がそれぞれ主演を務めてきた映画『人狼ゲーム』シリーズの第7弾。監禁した高校生たちに殺し合いをさせ、生き残った者に賞金を与える殺戮ゲームに参加することになった主人公・野々山紘美の姿を描く。あわせて、シリーズ初となる連続テレビドラマ『人狼ゲーム ロストエデン』の放送も決定。2作はこれまで描かれてこなかった「ゲームマスター」の正体に迫る連動プロジェクトとなり、ドラマでは登場人物の心理戦を、映画では殺戮ゲームのサスペンスを中心に描写するという。主演を務めるのは、『non-no』の専属モデルを務め、女優としても活動する武田玲奈。共演者には小倉優香、上野優華、久田莉子、山地まり、都丸紗也華、勧修寺保都、松本享恭、吉原拓弥、米本来輝、大和孔太、水野勝(BOYS AND MEN)、平松賢人(BOYS AND MEN)、吉原雅斗(BOYS AND MEN)が名を連ねる。監督はこれまでも『人狼ゲーム』シリーズの監督を務めている綾部真弥。武田は同作への出演について「私自身、この『人狼ゲーム』は挑戦だと思っています。殻を思い切り破り、新たな私を皆さんに見せられるよう、頑張りたいです」と意気込みを語っている。■武田玲奈のコメント・主演を演じるにあたっての意気込み私自身、この「人狼ゲーム」は挑戦だと思っています。殻を思い切り破り、新たな私を皆さんに見せられるよう、頑張りたいです。・テレビと映画が連動していることについての感想、長期にわたる撮影に対してどう対峙していくか今までになかった「人狼ゲーム」の展開になっているので、すごく楽しみです。撮影は長期になりますが、体調管理をしっかり行い、万全の状態で真剣に作品と向き合っていきたいです。・過去の『人狼ゲーム』シリーズは観ているか、シリーズ最新作をどんな作品にしたいか?観ています。長く続いているシリーズなので、人狼ファンの皆様の期待を裏切らないようにしたいです。また、共演者は同年代が多いので、切磋琢磨しながら監督やスタッフさん達と良い作品が作れたらと思います。