音楽誌「ビルボード」が、2017年のトップソング100を発表した。

今年5月にリリースされたセレーナ・ゴメスの「Bad Liar」がトップソング100の1位を獲得。セレーナは同誌のウーマン・オブ・ザ・イヤーも受賞している。

続いて、2位は大ブレイクしたラッパーのカーディ・Bの「Bodak Yellow」、3位はカルヴィン・ハリスのフランク・オーシャンと「ミーゴス」のコラボ曲「Slide」、4位はビルボード100の歴代最長1位タイを記録したルイス・フォンシとダディー・ヤンキーのジャスティン・ビーバーとのコラボ曲「Despacito(Remix)」、5位はラッパーのLil Uzi Vertの「XO TOUR Llif3」がランクイン。

さらに6位はケンドリック・ラマーの「HUMBLE」、7位はJバルヴィンとウィリー・ウィリアムのビヨンセとのコラボ曲「Mi Gente(Remix)」、8位はハリー・スタイルズの「Sign of the Times」、9位はザ・ウィークエンドと「ダフト・パンク」のコラボ曲「I Feel It Coming」、10位はポルトガル・ザ・マンの「Feel It Still」が選ばれる結果となった。

■11位から20位までは下記の通り

11位:ジュリア・マイケルズ 「Issues」

12位:カリード 「Location」

13位:ロード 「Green Light」

14位:チャイルディッシュ・ガンビーノ 「Redbone」

15位:「ミーゴス」とLil Uzi Vert 「Bad and Boujee」

16位:フューチャー 「Mask Off」

17位:ゼッドとアレッシア・カーラ 「Stay」

18位:ケシャ 「Praying」

19位:カミラ・カベロとヤング・サグ 「Havana」

20位:フランシス・アンド・ザ・ライツとチャンス・ザ・ラッパー 「May I Have This Dance(Remix)