全米俳優組合賞は「スリー・ビルボード」が最多4ノミネート
第24回全米俳優組合（SAG）賞のノミネーションが、12月13日に発表された。
映画部門は、フランシス・マクドーマンド主演「スリー・ビルボード」が最多4ノミネート。本作は米ミズーリ州の田舎町を舞台に、娘を殺された主婦ミルドレッドが、犯人を逮捕できない警察に業を煮やし、抗議のため町はずれに巨大な広告看板を設置するクライムドラマで、ミルドレッド役を演じたマクドーマンドのほか、警察官役を演じたウッディ・ハレルソン、サム・ロックウェルもノミネートされた。
テレビ部門では、今年のエミー賞で5冠を達成したHBOの「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」と、NetflixのSFドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」、1980年代の女子レスリング界の裏側を描いたNetflixドラマ「GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」が、それぞれ最多4ノミネートを獲得した。
SAG賞授賞式は2018年1月21日に開催され、女優クリステン・ベルが司会を務める。第24回SAG賞ノミネートは以下の通り。
▼映画部門
▽主演男優賞
ティモシー・シャラメ「君の名前で僕を呼んで」
ジェームズ・フランコ「The Disaster Artist」
ダニエル・カルーヤ「ゲット・アウト」
ゲイリー・オールドマン「ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男」
デンゼル・ワシントン「Roman J. Israel, Esq.」
▽主演女優賞
ジュディ・デンチ「Victoria and Abdul」
サリー・ホーキンス「シェイプ・オブ・ウォーター」
フランシス・マクドーマンド「スリー・ビルボード」
マーゴット・ロビー「アイ、トーニャ（原題）」
シアーシャ・ローナン「レディ・バード（原題）」
▽助演男優賞
スティーブ・カレル「Battle of the Sexes」
ウィレム・デフォー「The Florida Project」
ウッディ・ハレルソン「スリー・ビルボード」
リチャード・ジェンキンス「シェイプ・オブ・ウォーター」
サム・ロックウェル「スリー・ビルボード」
▽助演女優賞
メアリー・J・ブライジ「マッドバウンド 哀しき友情」
ホン・チャウ「ダウンサイズ」
ホリー・ハンター「ビッグ・シック」
アリソン・ジャネイ「アイ、トーニャ（原題）」
ローリー・メトカーフ「レディ・バード（原題）」
▽キャスト賞
「ビッグ・シック」
「ゲット・アウト」
「レディ・バード（原題）」
「マッドバウンド 哀しき友情」
「スリー・ビルボード」
▼TV部門
▽主演男優賞・TV映画／ミニシリーズ
ベネディクト・カンバーバッチ「SHERLOCK シャーロック」
ジェフ・ダニエルズ「ゴッドレス 神の消えた町」
ロバート・デ・ニーロ「嘘の天才 史上最大の金融詐欺」
ジェフリー・ラッシュ「ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン」
アレクサンダー・スカルスガルド「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」
▽主演女優賞・TV映画／ミニシリーズ
ローラ・ダーン「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」
ニコール・キッドマン「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」
ジェシカ・ラング「フュード 確執 ベティvsジョーン」
スーザン・サランドン「フュード 確執 ベティvsジョーン」
リース・ウィザースプーン「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」
▽主演男優賞・ドラマシリーズ
ジェイソン・ベイトマン「オザークへようこそ」
スターリング・K・ブラウン「THIS IS US 36歳、これから」
ピーター・ディンクレイジ「ゲーム・オブ・スローンズ」
デビッド・ハーバー「ストレンジャー・シングス 未知の世界」
ボブ・オデンカーク「ベター・コール・ソウル」
▽主演女優賞・ドラマシリーズ
ミリー・ボビー・ブラウン「ストレンジャー・シングス 未知の世界」
クレア・フォイ「ザ・クラウン」
ローラ・リニー「オザークへようこそ」
エリザベス・モス「The Handmaid's Tale」
ロビン・ライト「ハウス・オブ・カード 野望の階段」
▽主演男優賞・コメディシリーズ
アンソニー・アンダーソン「Black-ish」
アジズ・アンサリ「マスター・オブ・ゼロ」
ラリー・デビッド「ラリーのミッドライフ★クライシス」
ショーン・ヘイズ「ウィル＆グレイス」
ウィリアム・H・メイシー「シェイムレス 俺たちに恥はない」
マーク・マロン「GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」
▽主演女優賞・コメディシリーズ
ウゾ・アドゥバ「オレンジ・イズ・ニュー・ブラック」
アリソン・ブリー「GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」
ジェーン・フォンダ「グレイス＆フランキー」
ジュリア・ルイス＝ドレイファス「Veep ヴィープ」
リリー・トムリン「グレイス＆フランキー」
▽アンサンブル演技賞・ドラマシリーズ
「ザ・クラウン」
「ゲーム・オブ・スローンズ」
「The Handmaid’s Tale」
「ストレンジャー・シングス 未知の世界」
「THIS IS US 36歳、これから」
▽アンサンブル演技賞・コメディシリーズ
「Black-ish」
「ラリーのミッドライフ★クライシス」
「GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」
「オレンジ・イズ・ニュー・ブラック」
「Veep ヴィープ」
▼特別賞・スタント部門
▽スタントアンサンブル賞・ドラマ／コメディシリーズ
「ゲーム・オブ・スローンズ」
「GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」
「HOMELAND」
「ストレンジャー・シングス 未知の世界」
「ウォーキング・デッド」
▽スタントアンサンブル賞・映画
「ベイビー・ドライバー」
「ダンケルク」
「LOGAN ローガン」
「猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー）」
「ワンダーウーマン」