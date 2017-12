ハリー・スタイルズ(Harry Styles) photo : AFLO

ソロとして活躍中のワン・ダイレクションのハリー・スタイルズ。人気トーク番組の司会を務め、新たな一面を披露したそう。

ハリー・スタイルズが出演したのは、「カープール・カラオケ」などの人気コーナーでおなじみの「The Late Late Show with James Corden」。

番組冒頭、司会のジェームズ・コーデンの代わりにハリーが現れると観客はびっくり! 大歓声を受けつつハリーは「みんな、ようこそ。僕はジェームズ・コーデンじゃないよ。ハリー・スタイルズです」「なんで僕が今夜司会をしているのか、みんな不思議でしょ?」と軽快なトークを披露。

突然の出演について「実はとてもいいニュースがあるんだ」と説明し始めたハリー。「まさに30分前にジェームズと夫人のジュールスにかわいい女の子が生まれたんだ」。コーデンが妻の出産につきそうために病院に行ったため、ハリーが急遽代打を務めたというわけ。

ハリー曰く「僕も病院に行ってきたんだ。赤ちゃんはジェームズにそっくりだったよ! ジェームズも巨大な赤ちゃんみたいなものだからね」とジョークも披露!

ちなみにハリーは「これはジェームズのショーだ。だからこれは1回だけ。僕が司会を務めるのは1回だけだよ」とコメント。ジェームズから番組を奪うつもりはないと匂わせつつ「テレビ局のCBSが僕のやることを見て、気に入れば別だけどね!」と自信たっぷりにおどける場面も!

番組を通して観客を笑わせつつ、代役を見事にこなしたハリー。CBSが彼の司会を気に入った可能性も十分ありそう。ジェームズは番組後、ハリーに「2時間半前に突然司会を頼まれてくれてありがとう」とお礼のツイートをしていたけれど、もしかしてライバル司会者出現かも!

courtesy of The Late Late Show with James Corden via YouTube

text: Yoko Nagasaka