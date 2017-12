ブログ系SNS「Tumblr」が、2017年に最もリブログされた“シップ”(関係や仲を意味するリレーションシップの略)のトップ30を発表し、ファンが注目したカップルの第1位がNetflixアニメ「ヴォルトロン」のキースとランスだったことが明らかになった。

“シップ”はフィクション、現実、男女にかかわらず、想像して楽しいロマンチックなペアリング、カップルを指す。日本からは、アニメ「ユーリ!!! on ICE」から2カップルがトップ10入りしているほか、「NARUTO-ナルト-」のうちはサスケと春野サクラが17位、「僕のヒーローアカデミア」の轟焦凍と緑谷出久が27位にランクインしている。トップ10は以下の通り。(澤田理沙)

1. 「ヴォルトロン」 キースとランス

2. 「シャドウハンター: The Mortal Instruments」 マグナス・ベインとアレク・ライトウッド

3. 「ユーリ!!! on ICE」 勝生勇利とヴィクトル・ニキフォロフ

4. ユーチューバー ダン・ハウエルとフィル・レスター

5. BTS パク・ジミンとチョン・ジョングク

6. 「SUPERGIRL/スーパーガール」 カーラ・ダンバースとレナ・ルーサー

7. 「オーバーウォッチ」 マクリーとハンゾー

8. 「ユーリ!!! on ICE」 オタベック・アルティンとユーリ・プリセツキー

9. 「SUPERGIRL/スーパーガール」 マギー・ソーヤーとアレックス・ダンバース

10. 「ワイノナ・アープ」 ウェイバリー・アープとニコール・ホット