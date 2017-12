日本代表の2018 FIFAワールドカップロシア大会のベースキャンプ地がカザンに決定したという。西野朗技術委員長が口にした。



西野技術委員長は「すべての調整が整い、(キャンプ地は)カザンになりました」と、日本代表が腰を据える場所を明かした。



「宿舎内に施設が充実していて、日々のトレーニングの環境をまず第一に考えました。各会場にスムーズに移動ができ、負担が軽くなるという立地面も考慮しています」



また、カザンに入る前に「別の場所でキャンプを行う」可能性も示唆しており、いつロシアに入るかなど、具体的な話はしなかった。



■日本代表のグループステージ日程(カッコ内は会場/日本時間のキックオフ時間)

▼第1節

コロンビア vs 日本(モルドヴィア・アリーナ/19日21:00)※試合時間変更



▼第2節

日本 vs セネガル(エカテリンブルク・アリーナ/24日24:00=25日午前0時)



▼第3節

日本 vs ポーランド(ヴォルゴグラード・アリーナ/28日23:00)