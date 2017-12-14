カプコンが2つのセールを開始！『バイオ』シリーズなどが最大77%OFF、ワンコイン以下も多数
カプコンは、人気作品をお得に購入できる「CAPCOM WINTER SALE」と「CAPCOM PlayStation 3タイトル大感謝セール」を、PlayStation Storeにて本日12月14日より開始しました。
「CAPCOM WINTER SALE」では、『ストライダー飛竜』（期間中価格 571円＋税）や『ロックマン クラシック コレクション』（期間中価格 1,157円＋税）などが対象で、値引率は30％〜70％。過半数が半額以下という、見逃せない内容になっています。
また、「CAPCOM PlayStation 3タイトル大感謝セール」も負けておらず、多数の『バイオハザード』シリーズや対戦格闘、アクションゲームなど20タイトル以上が対象に。『バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ』や『ヴァンパイア リザレクション』、『STREET FIGHTER III 3rd STRIKE ONLINE EDITION』など、500円以下で購入できるタイトルも多数用意されており、欲しい作品を購入するまたとない機会と言えるでしょう。
この2つのセールは、いずれも2018年1月9日までの期間限定。この年末年始をお得に楽しみたい方は、今回のセールもしっかりチェックしておきましょう。
■CAPCOM WINTER SALE：期間中価格
ストライダー飛竜：571円＋税
Devil May Cry 4 Special Edition：1,384円＋税
ロックマン クラシック コレクション：1,157円＋税
ロックマン クラシック コレクション 2：1,938円＋税
バイオハザード アンブレラコア：1,108円＋税
バイオハザード アンブレラコア Deluxe Edition：1,386円＋税
バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション：1,938円＋税
バイオハザード リベレーションズ2（コンプリートシーズン）：1,944円＋税
■「CAPCOM PlayStation 3タイトル大感謝セール」対象タイトル：期間中価格
biohazard 4：213円＋税
BIOHAZARD 5 Alternative Edition：213円＋税
BIOHAZARD 6：644円＋税
BIOHAZARD CODE: Veronica 完全版：213円＋税
biohazard HD REMASTER：636円＋税
biohazard 0 HD REMASTER：849円＋税
DmC Devil May Cry：636円＋税
Dungeons & Dragons -ミスタラ英雄戦記-：636円＋税
LOST PLANET 3：636円＋税
STREET FIGHTER III 3rd STRIKE ONLINE EDITION：328円＋税
STREET FIGHTER X 鉄拳：636円＋税
ULTRA STREET FIGHTER IV：636円＋税
ヴァンパイア リザレクション：328円＋税
エクストルーパーズ：636円＋税
ストライダー飛竜：636円＋税
バイオニックコマンドー：マスターD復活計画：262円＋税
バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ：213円＋税
バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ：426円＋税
バイオハザード／ダークサイド・クロニクルズ：213円＋税
バイオハザード リベレーションズ2（コンプリートシーズン）：745円＋税
バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション：636円＋税
「CAPCOM WINTER SALE」では、『ストライダー飛竜』（期間中価格 571円＋税）や『ロックマン クラシック コレクション』（期間中価格 1,157円＋税）などが対象で、値引率は30％〜70％。過半数が半額以下という、見逃せない内容になっています。
また、「CAPCOM PlayStation 3タイトル大感謝セール」も負けておらず、多数の『バイオハザード』シリーズや対戦格闘、アクションゲームなど20タイトル以上が対象に。『バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ』や『ヴァンパイア リザレクション』、『STREET FIGHTER III 3rd STRIKE ONLINE EDITION』など、500円以下で購入できるタイトルも多数用意されており、欲しい作品を購入するまたとない機会と言えるでしょう。
この2つのセールは、いずれも2018年1月9日までの期間限定。この年末年始をお得に楽しみたい方は、今回のセールもしっかりチェックしておきましょう。
■CAPCOM WINTER SALE：期間中価格
ストライダー飛竜：571円＋税
Devil May Cry 4 Special Edition：1,384円＋税
ロックマン クラシック コレクション：1,157円＋税
ロックマン クラシック コレクション 2：1,938円＋税
バイオハザード アンブレラコア：1,108円＋税
バイオハザード アンブレラコア Deluxe Edition：1,386円＋税
バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション：1,938円＋税
バイオハザード リベレーションズ2（コンプリートシーズン）：1,944円＋税
■「CAPCOM PlayStation 3タイトル大感謝セール」対象タイトル：期間中価格
biohazard 4：213円＋税
BIOHAZARD 5 Alternative Edition：213円＋税
BIOHAZARD 6：644円＋税
BIOHAZARD CODE: Veronica 完全版：213円＋税
biohazard HD REMASTER：636円＋税
biohazard 0 HD REMASTER：849円＋税
DmC Devil May Cry：636円＋税
Dungeons & Dragons -ミスタラ英雄戦記-：636円＋税
LOST PLANET 3：636円＋税
STREET FIGHTER III 3rd STRIKE ONLINE EDITION：328円＋税
STREET FIGHTER X 鉄拳：636円＋税
ULTRA STREET FIGHTER IV：636円＋税
ヴァンパイア リザレクション：328円＋税
エクストルーパーズ：636円＋税
ストライダー飛竜：636円＋税
バイオニックコマンドー：マスターD復活計画：262円＋税
バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ：213円＋税
バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ：426円＋税
バイオハザード／ダークサイド・クロニクルズ：213円＋税
バイオハザード リベレーションズ2（コンプリートシーズン）：745円＋税
バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション：636円＋税