歌手のファレル・ウィリアムス率いる「N.E.R.D.」が、新アルバム「No_One Ever Really Dies」をリリースすることが分かった。

「N.E.R.D」はファレル、チャド・ヒューゴ、シェイ・ヘイリーの3人組からなり、12月15日に日本を含め世界同時に7年ぶりの新アルバム「No_One Ever Really Dies」をリリースする。同アルバムにはリアーナとのファーストシングル「Lemon」、フューチャーとのセカンドシングル「1000」、ケンドリック・ラマーとのサードシングル「Don’t Don’t Do It!」が収録されている。

「Don’t Don’t Do It!」は昨年ノースカロライナ州で無実の黒人男性が警官に射殺された事件にインスパイアされているとのこと。同アルバムにはほかにM.I.A.、エド・シーラン、アンドレ・3000(アウトキャスト)、グッチ・メイン、ワーレイらが参加している。

■作品情報

「No_One Ever Really Dies」

12月15日(金)世界同時発売

・国内盤CD(全11曲)

SICP-5647

2,200円+税

解説付

初回特典: 歌詞対訳掲載ブックレット

トラックリスト

01. Lemon / レモン <ゲスト参加: リアーナ>

02. Deep Down Body Thurst / ディープ・ダウン・ボディ・サースト

03. Voila / ヴォワラ <ゲスト参加 / グッチ・メイン&ワーレイ>

04. 1000 / 1000 <ゲスト参加: フューチャー>

05. Don’t Don’t Do It! / ドント・ドント・ドゥ・イット! <ゲスト参加: ケンドリック・ラマー>

06. ESP / ESP

07. Lightning Fire Magic Prayer / ライトニング・ファイア・マジック・プレイヤー

08. Rollinem 7’s / ローリネム・セブンス <ゲスト参加: アンドレ3000>

09. Kites / カイツ <ゲスト参加: ケンドリック・ラマー& M.I.A.>

10. Secret Life Of Tigers / シークレット・ライフ・オブ・タイガーズ

11. Lifting You / リフティング・ユー <ゲスト参加: エド・シーラン>