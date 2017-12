『BBC』など各メディアは、「マンチェスター・ユナイテッドのジョゼ・モウリーニョ監督は、記者に怒りを見せて記者会見を切り上げた」と報じた。

先日行われたマンチェスター・ダービー終了後、バックヤードでシティとユナイテッドの選手やスタッフが衝突したと伝えられた。

両チームにはそれに対する処罰が検討されていると言われ、会見もその件についての質問が飛んだ。

それに対し、怒りを見せたモウリーニョ監督は席を立ち…。

Jose was fed up with questions on 'milk-gate' 😳 pic.twitter.com/7ZuV27MfDw