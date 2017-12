『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』(12月15日日本公開)より、全世界が本作の“衝撃”を待ち望む中、現地時間12日イギリスでロンドンプレミアが開催。かねてからカメオ出演の噂があったイギリス王室のウィリアム王子とヘンリー王子が揃って登場!キュートなドロイドBB-8に迎えられ会場は大盛況となった。

ウィリアム王子とヘンリー王子は、キュートなドロイドBB-8に迎えられレッドカーペットに登場。BB-8は両王子に深々と礼儀正しくお辞儀をすると、王子たちもにっこりと笑顔を向け、BB-8の可愛さにメロメロの様子だった。そしてレッドカーペットを歩いたあと、本作に出演する豪華キャスト陣が両王子をお出迎えする一幕も。ウィリアム王子は“伝説のジェダイ”ルーク・スカイウォーカーを演じたマーク・ハミルを前にすると、感激した様子で熱心にマークの話に耳を傾けていた。ヘンリー王子もアダム・ドライバーやライアン・ジョンソン監督、デイジー・リドリーらとジェスチャーを交えて楽しそうに話されていた。そしてキャスト陣との挨拶が終わると、ヘンリー王子に女の子からストームトルーパーのヘルメットがプレゼントされるというサプライズが。ヘンリー王子はヘルメットを受け取ると、嬉しそうに胸に抱えていた。

ウィリアム王子とヘンリー王子は「スター・ウォーズ」ファンとして知られ、2016年4月には、イギリスのパインウッド・スタジオにて行われていた『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』の撮影現場をお忍びで訪ねていたことが明らかになっている。その縁がきっかけで、今回のロンドンプレミアへの出席が実現したようだ。

